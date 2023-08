Een paar weken voordat het bekend wordt of er in 2025 een nieuw team op de grid komt, onthult FIA-president Mohammed Ben Sulayem zijn wens dat er een Amerikaans en een Chinees fabrieksteam actief wordt in de Formule 1. In gesprek met de zustersite van Motorsport.com, Motorsport-total.com, vertelde de Emirati dat een team uit de twee grote landen een enorme stap vooruit voor de koningsklasse van de motorsport zou zijn, zeker gezien de marketingwaarde die het met zich mee gaat nemen.

"Dat is mijn grootste droom", vertelt Ben Sulayem. "Iedereen mag dromen, maar ik denk ook echt dat dit haalbaar is. Er zijn 1,4 miljard mensen in China en meer dan de helft van de auto's, de elektrische dan, is van Chinese makelij. Dat is een feit."

Dat het volgens de 61-jarige FIA-president een haalbare droom is, komt volgens hem door de motorregels die in 2026 van kracht worden. Vanaf dat moment worden de motoren voorzien van meer elektrische onderdelen. "De Chinezen zijn erg ver met de hybride en de EV-technologie", verklaarde de Emirati. "De motorregels vanaf 2026 zijn een goede stap. Als we dat niet hadden gedaan, denk je dan dat Audi mee wilde doen? Dat gebeurde pas nadat alle teams akkoord waren met de regels en ook hun handtekening onder de afspraken hadden gezet. We deden daarmee het goede voor de sport. Ford komt, Honda heeft besloten mee te doen en Porsche overweegt de deelname nog altijd. Al deze dingen gebeuren vanwege deze beslissing." Ford maakte bekend om met Red Bull samen te gaan werken, terwijl moederbedrijf General Motors met Cadillac bij de mogelijk nieuwe deelnemer Andretti op de auto gaat staan. Een Chinese fabrikant heeft echter nog geen interesse kenbaar gemaakt.

Hulp van Liberty Media

De FIA is momenteel aan het onderzoeken of er een nieuw team op de grid kan staan vanaf 2025, maar vanuit de Formule 1 zijn daar veel zorgen over. FOM-directeur Stefano Domenicali heeft zich al eerder sceptisch over de komst van nieuwe F1-teams uitgelaten. Ben Sulayem is van mening dat de FIA de plicht heeft om meer teams op de grid te krijgen en voelt zich gesteund door de eigenaren van de Formule 1 Liberty Media. "Het was fijn om te zien dat ze ons steunen", vertelde de FIA-president. "Het is nu aan ons om alles goed te checken." Ben Sulayem refereert aan een webcast waarin Liberty-directeur Georg Maffei vertelde dat volgens hem genoeg ruimte is voor extra teams.