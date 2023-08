Het grootste probleem van de huidige generatie F1-wagens is dat tijdens natte omstandigheden het zicht door de spray erg slecht is. Er zijn verschillende opties op tafel gekomen om dit probleem aan te pakken, maar een ideale oplossing is er nog niet. Er werd bijvoorbeeld getest met spatborden, om zo de spray te verminderen, maar dit werd een teleurstelling. Er was geen verandering in het zicht en voorlopig zien we dan ook geen spatborden op de bolides. De oplossing waar nu het meest naar gegrepen wordt, is het starten achter de safety car. Na enkele ronden achter deze wagen mogen de F1-coureurs pas gaan racen. Meestal is er dan al een dusdanig droge lijn ontstaan, waardoor de full wets niet snel genoeg meer zijn. Dit gebeurde ook tijdens de sprintrace tijdens de GP van België. Nadat de safety car de pits in reed om het veld te laten racen, wisselde het hele veld binnen twee ronden de full wets in voor de intermediates.

Voor Pirelli was dat een signaal om te gaan kijken naar een ander soort band voor in de natte omstandigheden. Als de full wets niet als raceband gebruikt worden, dan vindt de Italiaanse bandenfabrikant het nuttig de mogelijkheden voor een 'super intermediate' te onderzoeken. Deze compound zou onder alle natte omstandigheden gebruikt kunnen worden en moet ook na de ronden achter de safety car snel genoeg zijn.

Performance ontwikkeling

"We hebben twee problemen", vertelt Mario Isola, de baas van het F1-project van Pirelli. "Het eerste is de performance van de full wets, de tweede is het zichtprobleem. Op het gebied van performance kan ik vertellen dat door onze ontwikkeling van een compound zonder bandenwarmers we er een stuk beter voor staan. De band is veel, veel beter dan de oude. Misschien nog niet goed genoeg, maar we hebben tijdens de tests op Fiorano en Paul Ricard gezien dat de nieuwe band onder koude omstandigheden vijf, zes seconden sneller is dan de oude. Bij de oude wets is het probleem namelijk dat ze die eerst moeten opwarmen. Het punt is wel dat de performance nog niet goed genoeg is om echt te kunnen concurreren met de intermediate."

Het is voor Pirelli extra lastig om de banden voor natte omstandigheden te testen, omdat de banen waarop zij testen altijd kunstmatig nat worden gemaakt. De testronden van McLaren en Aston Martin op een nat Spa van vorige week worden daarom door Isola extra gewaardeerd: "De banen waarop we getest hebben, hebben een heel ander karakter dan bijvoorbeeld Spa en Silverstone. Dat hadden we door na de sprintrace [in België], waar we de wet en de intermediate tegelijk in actie konden zien. Volgens onze data is het ideale punt om over te stappen op 115-116 procent. Dat laat zien dat we de performance van de full wets moeten verbeteren."

Zichtproblemen

Naast de performance van de full wets, wil Isola ook graag dat het zichtprobleem wordt opgelost: "We hebben het er vaak over gehad, het zicht is een probleem. De FIA en de teams zoeken duidelijk naar oplossingen om voor meer zicht te zorgen en de spray van de banden en de diffuser te verminderen. Op dit moment hebben we nog niet iets gevonden."

Aangezien op korte termijn het zichtprobleem nog niet opgelost wordt, is voor Isola de 'super intermediate' een goede optie: "Als we blijven volhouden dat er achter de safety car gereden moet worden of dat er een rode vlag gezwaaid wordt met nat weer, dan is het volgens mij een goed idee om te kijken of we een andere intermediate kunnen ontwikkelen. Laten we die een 'super intermediate' of 'intermediate plus' noemen. Deze band moet dan iets meer in de richting van de full wets gaan. Daarmee is niet alleen het probleem van de performance opgelost, maar ook die van het zicht." Het idee van de 'super intermediate' is eerder gepasseerd bekende Isola: "Dat klopt, maar toen gingen we de spatborden testen. We bleven twee compounds ontwikkelen, maar dit is wel iets wat we in de toekomst verder gaan onderzoeken."

De Italiaan houdt hoop dat de FIA nog met een andere oplossing kan komen voor de spray kan komen: "Als ze dat vinden, dan houden we twee banden. We hebben dan de full wets en de intermediates die we nu hebben, alleen worden de intermediates zonder bandenwarmers gebruikt. We moeten een keuze maken, dan kunnen we het ontwikkelingstraject gaan uitstippelen."

Continue ontwikkeling

Het is een zware taak voor Pirelli om de banden door te blijven ontwikkelen. De afgelopen jaren was de fabrikant continu bezig om aan de wensen van de F1-teams te voldoen. "We hadden klachten over aquaplaning, toen bedachten we twee verschillende banden met twee verschillende manieren van het afvoeren van water", vertelt Isola. "Toen we klachten over grip kregen, zorgden we voor meer grip. Soms moesten we de constructie aanpassen om een betere band te krijgen. We moeten nu weten welke kant we op moeten om onze doelen te bereiken."

Het is bij Pirelli nu nog te onduidelijk hoe de toekomst van de banden er uit gaat zien. Zelf weet de leverancier niet of ze na 2025 nog de teams van rubber gaan voorzien. Bridgestone heeft zich namelijk gemeld als een concurrent om dan ook banden te gaan leveren. Op korte termijn is er ook nog te veel onduidelijk voor de mannen van Isola: "We moeten met de FIA, de teams en F1 om tafel gaan. Ik zou het ook aanmoedigen als coureurs willen meepraten. We moeten beslissen wat we willen doen, we kunnen niet alles aanpakken. Daarvoor kunnen we te weinig testen. Als we nu gaan testen zonder dat we weten welke kant we op moeten, dan verspillen we tijd en kunnen we onze doelen niet halen. Willen we een andere samenstelling zodat de band breder inzetbaar is, dan doen we dat. Dat betekent wel dat we ons niet meer focussen op de huidige samenstelling van de full wets."

Als er de 'super intermediate' moet komen, weet de Italiaanse fabrikant al welke richting ze op willen: "We hebben dit idee namelijk in het verleden al eens ontwikkeld. We moeten dan ook mallen ontwikkelen, dat gaat veel tijd kosten. Ik denk dat we die band dan pas tegen de winter klaar hebben. Ook moeten de teams het goed vinden om midden in het seizoen andere full wets te gebruiken, want we hebben de banden voor de eerste races in 2024 al in productie."

Duurzaamheid

De FIA lijkt in ieder geval voorstander van een 'super intermediate'. De autosportfederatie heeft aan Pirelli en Bridgestone gevraagd om in hun bod voor het leveren van de banden ook een stuk duurzaamheid mee te nemen. Nu worden de niet-gebruikte full wets en intermediates na elke race weggegooid, als er één band is voor natte omstandigheden hoeven er minder sets meegenomen worden. "Ik vind het een goed idee als er één regenband komt", verklaart Isola. "Nu leveren we zeven sets voor nat weer, vier intermediates en drie wets. Als er één bandencompound is voor nat weer, dan krijgen ze zeven van dezelfde compound die kunnen gebruiken wanneer ze willen. Dat is duurzamer."