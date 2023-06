Pirelli krijgt tegenstand in strijd om nieuw F1-bandencontract

Eerder dit jaar opende de FIA de zogenaamde tender voor het leveren van de banden aan de Formule 1 tussen 2025 en 2027. F1 houdt voor de genoemde periode vast aan één leverancier, die ook F2 en F3 zal voorzien, waardoor een bandenoorlog uitblijft. De deadline voor geïnteresseerde partijen lag op 15 mei en inmiddels is de FIA bezig met het evalueren van de ingediende voorstellen, voordat men op 16 juni naar buiten brengt welke partijen door gaan naar het volgende deel van het proces. Deze kandidaten gaan daarbij onder meer in gesprek met Liberty Media, de commerciële rechtenhouder van de Formule 1.

Nu de inschrijfdeadline geweest is, lijkt steeds duidelijker te worden dat Pirelli niet de enige partij is die interesse heeft in het bandencontract. Hoewel de FIA nog niets heeft bekendgemaakt over het aantal inschrijvingen en de identiteit van de partijen, melden bronnen dat Bridgestone eveneens een gooi doet naar het contract. De Japanse firma was tussen 1997 en 2010 voor het laatst actief in F1, waarbij het tussen 1998 en 2000 en later tussen 2007 en 2010 de exclusieve bandenleverancier was. Sinds het vertrek uit de Formule 1 is Bridgestone banden blijven leveren aan diverse grote Japanse raceklassen, terwijl het met de merknaam Firestone de enige bandenleverancier in IndyCar is.

Recent vertelde Eiichi Suzuki, manager autosportplanning bij Bridgestone, aan Motorsport.com dat het bedrijf deelname aan onder meer F1 overwoog. "We denken altijd na over wat en hoe wij onze autosportactiviteiten in wereldwijde klassen, waaronder F1, het beste kunnen aanbieden. Natuurlijk doen wij onderzoek naar dergelijke zaken", zei Suzuki destijds. Bridgestone zelf wil op dit moment niet reageren op de vraag of het zich heeft ingeschreven voor het F1-bandencontract. "Bridgestone heeft meer dan zestig jaar historie in de autosport en we blijven duurzame wereldwijde autosportactiviteiten nastreven", aldus een woordvoerder van het bedrijf. "We onthouden ons echter van commentaar over specifieke klassen."

Sinds Bridgestone eind 2010 uit de Formule 1 vertrok, is Pirelli de enige bandenleverancier in de koningsklasse. Bij het vorige tender-proces voor de periode 2020-2023 kreeg de Italiaanse firma tegenstand van het Zuid-Koreaanse Hankook, alvorens zij toch de voorkeur kregen. Later werd het contract met Pirelli verlengd tot eind 2024, nadat het coronavirus ervoor zorgde dat de introductie van nieuwe technische reglementen met een jaar werd uitgesteld.

Meer over de F1-banden vanaf 2025: Waarom Michelin geen interesse heeft om banden voor F1 te maken