Waarom Michelin geen interesse heeft om banden voor F1 te maken

De banden in de Formule 1 worden sinds 2011 geleverd door Pirelli. Het huidige contract van de Italiaanse bandenfirma loopt eind 2024 af en dus heeft de internationale autosportfederatie FIA inmiddels een tender uitgeschreven voor het leveren van de F1-banden tussen 2025 en 2027, met een optie voor 2028. Alle geïnteresseerde partijen kunnen zich nu dus bij de bond melden, al lijkt Pirelli op pole-position te staan om het contract binnen te slepen. Een belangrijke reden daarvoor is dat de eisen voor de banden in grote lijnen hetzelfde blijven, waardoor het bedrijf de basis al klaar heeft staan en dus met een grote voorsprong aan het proces begint ten opzichte van andere geïnteresseerden.

Ook bij Michelin is er sprake van interesse om de Formule 1 van banden te voorzien, maar toch moet de koningsklasse niet verwachten dat de Franse firma zich gaat inschrijven. De reden daarvoor is dat F1 voorschrijft dat de banden een bepaalde mate van slijtage moeten hebben om de show te verbeteren, iets waar Michelin zich niet in kan vinden. "De vraag is: hoe kunnen we technologie gebruiken om een goede show te hebben? Dat is waar de Formule 1 om de hoek komt kijken, want we zijn al heel lang met ze in gesprek", zegt Michelin CEO Florent Menegaux in gesprek met The Drive. Hij erkent dat F1 en Michelin er totaal verschillende standpunten op nahouden.

"F1 zegt dat het voor de show nodig is om banden te hebben die zichzelf vernietigen. En ik denk dat wij als Michelin niet weten hoe we dat moeten doen. Dan kunnen we dus geen overeenstemming bereiken", vervolgt Menegaux. "De teams moeten de prestaties van de banden begrijpen en gebruik maken van het feit dat de band van de eerste tot de laatste ronde op het circuit presteert. De coureurs zullen je vertellen dat ze altijd op hun maximum willen zitten. Ik hou van de Formule 1, maar als je de huidige coureurs in F1 hoort, dan zullen ze zeggen dat het op dit moment niet mogelijk is."

Menegaux keurt het af dat de Formule 1 de banden inzet als een middel om een betere show neer te zetten. Om Michelin te verleiden om voor het eerst sinds 2006 in F1 terug te keren, moet de technologie in zijn ogen centraal komen te staan. "Michelin is actief in de auto- en motorsport omdat het de beste manier is om nieuwe technologie heel snel in een echte situatie te testen. Dat is onze hoofdreden", legt hij uit. "Natuurlijk zijn daar zijdelings voordelen aan verbonden. Een daarvan is de show, maar ook de bekendheid van het merk. Wat betreft bekendheid is Michelin een van de bekendste merken ter wereld, dus we hoeven dit niet te doen."