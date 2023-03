Concurrentie voor Pirelli? Inschrijving voor F1-bandenleverancier geopend

In het lopende Formule 1-seizoen is Pirelli zoals bekend de officiële bandenleverancier en dat zal ook komend jaar nog het geval zijn. Daarna - vanaf 2025 dus - gaat er een nieuwe periode in. De FIA heeft op de maandag na de Grand Prix van Saudi-Arabië de tender vrijgegeven voor de eerstkomende termijn. Die beslaat drie Formule 1-seizoenen, met een optie voor 2028 erbij. F1 houdt in die periode grotendeels vast aan de huidige opzet voor de banden. Zo zijn de voorwaarden nagenoeg ongewijzigd en blijft de koningsklasse gebruikmaken van 18 inch wielen, volgens de officiële lezing om de relevantie voor straatauto's zo groot mogelijk te houden.

De stabiele situatie geeft de huidige partner Pirelli natuurlijk een immens voordeel. Het Italiaanse merk heeft de basis al volledig staan, terwijl andere geïnteresseerden een F1-project vanaf de grond moeten opbouwen. Het ligt daardoor in de lijn der verwachting dat Pirelli de banden simpelweg blijft leveren, al is de inschrijving formeel open voor alle geïnteresseerden. Uiteindelijk zal de FIA slechts één partij uit de aanmeldingen selecteren, die ook de opstapklassen van rubber moet voorzien. In de tender slaat duidelijk vermeld dat het om een exclusieve deal gaat, waardoor een nieuwe bandenoorlog in F1 - zoals voorheen onder meer tussen Michelin en Bridgestone - uitblijft.

Om groen licht van de FIA te krijgen, moeten bandenleveranciers aan verschillende eisen voldoen. "De karakteristieken van de band blijven grotendeels ongewijzigd", valt in het FIA-bericht te lezen. "De vastgestelde doelen zijn afgestemd met de commerciële rechtenhouder [F1/Liberty Media] en met de teams. Deze doelen moeten leiden tot banden die een breed window hebben waarin ze werken, die oververhitting tegengaan en die weinig slijtage vertonen, terwijl ze toch voldoende strategische mogelijkheden bieden." Dat laatste is voor het sportieve plaatje belangrijk. De banden moeten de coureurs in staat stellen om te pushen, maar moeten ook snel genoeg slijten om de races tactisch interessant te houden. Ze mogen met andere woorden niet te goed zijn.

Daarnaast moet het bandenproject aansluiten bij de 'groene' ambities van F1. Zo moeten geïnteresseerde partijen een analyse aanleveren van de impact op het milieu en moet er gekeken worden naar de levenscyclus van de band, waar in dit geval recycling mee wordt bedoeld. Alle technische specificaties voor de Formule 1 staan al vast, die voor de Formule 2 en Formule 3 volgen in de komende weken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich vanaf vandaag melden bij de FIA.