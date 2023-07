De teams van McLaren en Mercedes gaan met de spatborden op het Engelse circuit testen. In de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië hebben enkele coureurs aangegeven benieuwd te zijn of de spatborden werken.

"We zouden daarmee beter in gevaarlijkere omstandigheden kunnen racen. Zeker na de gebeurtenissen van vorig weekend is dat iets wat we moeten verbeteren", sprak Sergio Perez. "De racedirectie moet ons pas laten racen als het hele veld zicht heeft."

De gedachten van Lance Stroll gaan terug naar de race in Japan vorig jaar, waar het hard regende: "We zagen niets als we achter een auto reden. Het is extreem gevaarlijk als iemand voor je een ongeluk heeft. Als de spatborden werken moeten ze zo snel mogelijk op de auto. Werken ze niet, moeten we ons niet in zulke gevaarlijke situaties meer laten brengen."

Voor Lando Norris kunnen de spatborden niet snel genoeg komen. Het weinige zicht tijdens de regen is volgens hem het grootste probleem van de huidige Formule 1: "Het is hoog tijd dat er iets gaat gebeuren. Dit probleem kaarten we als coureurs al jaren aan. Het is het volgende wat de veiligheid kan vergroten. Als het niet werkt, moeten we op zoek naar een andere oplossing." De Brit krijgt na het weekend bij de test de kans om zelf te zien of het werkt.

Magnussen: In de regen kun je net zo goed je ogen dicht doen

Kevin Magnussen is van mening dat het hebben van weinig zicht nu het grootste probleem in de F1 is. "Het is een onveilige situatie als je niets kan zien. Ik voel me veilig in de auto, maar in zeer natte omstandigheden is het belachelijk om te gaan rijden. Je kunt net zo goed je ogen dicht doen, zo weinig kun je zien. Het zou fijn zijn als dat verbeterd wordt."

Ook Valtteri Bottas sluit zich aan bij Norris en Magnussen: "Het is goed dat er getest gaat worden. We moeten op zoek naar oplossingen van de zichtproblemen. Ik hoop dat de spatborden helpen, al is het een beetje. Als we niets kunnen zien, moeten we niet van start gaan."