Jos Verstappen: "Hamilton voelt zich bedreigd door Max"

Max Verstappen had afgelopen weekend de glorieuze kans om als eerste Formule 1-coureur ooit driemaal op Mexicaans grondgebied te winnen. Na de kwalificatie leek dat ook een voor de hand liggend scenario, maar daarna volgde een aaneenschakeling van noodlottige momenten. Allereerst gaf hij na het behalen van de pole-position toe op de hoogte te zijn geweest van de crash van Valtteri Bottas, maar bewust geen vaart te hebben geminderd. Dat kwam hem duur te staan, omdat de FIA naderhand een gridstraf uitdeelde, al beweert Formule 1-racedirecteur Michael Masi dat de persconferentie niet van invloed was.

Vader Jos Verstappen zegt zijn zoon te begrijpen en adviseert hem de volgende keer zoiets maar voor zich te houden. "Ik denk dat hij beter even niks had kunnen zeggen. Hij zei wel: 'Die gele vlag heb ik niet gezien, ik zag alleen de auto van Bottas staan.' Dat hij niet heeft gelift snap ik wel. Normaal gesproken krijgen de coureurs heel snel van het team te horen wat ze wel en niet moeten doen als er een ongeluk is gebeurd, dus wat doe je als er niets wordt gemeld? Je zit in de beste ronde van het hele weekend, iedereen wil die pole-position hebben. Hij had nog één bocht te gaan, dus heeft vol gas gehouden. Maar hij was niet de enige en daar baalde hij misschien nog wel het meeste van, dat alleen hij die straf heeft gekregen en andere rijders niet. Dit is weer een goede leerschool geweest voor Max. Hij is iemand die het hart op de tong heeft liggen, zegt dingen gewoon zoals ze zijn, maar blijkbaar kan dat niet altijd in topsport. Op momenten als deze had hij even niks moeten zeggen", aldus de voormalig F1-coureur in het tv-programma Peptalk.

In de persconferentie na de Grand Prix kregen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de vraag of ze Verstappen anders benaderen tijdens een race. De Mercedes-coureur gaf als eerste antwoord en zei dat hij de Nederlander altijd extra ruimte geeft om een botsing te voorkomen, waarna Vettel zich bij hem aansloot. "Ik weet wel waarom dat is", reageert Jos Verstappen daarop. "Ik denk dat Lewis zich gewoon bedreigd voelt door Max. Dus laten we volgend jaar maar een goede auto krijgen en dan zullen we wel zien. Max zit gewoon bij hen in het hoofd en dat zie je aan alles."