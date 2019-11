Brawn: "Nog veel ruimte voor verbetering bij Verstappen"

Bij de Red Bull-coureur ging een aantal dingen fout en dat heeft hem de zege gekost. Hij pakte op zaterdag in de kwalificatie pole-position, maar minderde geen vaart toen er een gele vlag werd gezwaaid. Door zijn eerlijkheid in de daaropvolgende persconferentie startten de stewards een onderzoek en kreeg hij alsnog een gridstraf van drie plekken. Hij kwam achter de Ferrari's te staan, naast Mercedes-concurrent Lewis Hamilton en moest zich dus naar voren knokken.

Dat ging in de eerste bochten al fout, toen hij met Lewis Hamilton over het gras ging. Later probeerde hij Valtteri Bottas in te halen en liep daarbij een lekke band op, waardoor zijn kans op een podiumplek of overwinning definitief door het putje verdween. "Max Verstappen was degene die het meeste spijt moet hebben na Mexico. Na een briljante zomer heeft Red Bull nauwelijks nog de indruk gewekt dat het Mercedes en Ferrari kan bijhouden. In Mexico leek alles op zijn plek te vallen om te vechten voor de zege. Omdat alle vier de rijders met de Japanse krachtbron Q3 bereikten en dat Verstappen duidelijk de snelste was, de enige onder de 1 minuut en 15 seconden, leek het erg waarschijnlijk", begint Brawn in zijn column voor de Formule 1.

De sportief directeur van de Formule 1 stelt dat de Nederlander nog veel moet leren, wil hij wereldkampioen worden. "Hij zal weinig troost vinden in de zesde plek als resultaat, waar hij zich vurig naar terugvocht vanaf P20 in een stint van 66 ronden op harde banden. De Nederlander toonde zijn leeftijd, of het gebrek daaraan. Hij is nog maar 22 jaar oud en dus is er nog veel ruimte voor verbetering. Het belangrijkste is om te leren van je fouten, wat ook geldt als je 50 jaar bent, maar misschien nog wel iets meer op 22-jarige leeftijd. Je moet de races winnen die je hoort te winnen en die je niet hoort te winnen, zoals Lewis heeft aangetoond. Alleen zo word je wereldkampioen."