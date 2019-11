Circuit Zandvoort in gelijk gesteld, werkzaamheden gaan door

Samenwerkende natuuractivisten, met onder meer Stichting Duinbehoud en Milieudefensie, eisten dat de werkzaamheden om Circuit Zandvoort op te vijzelen per direct zouden worden stilgelegd. Dit omdat het werk voor de eerste Dutch GP sinds 1985 'onherstelbare schade aan het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis' zou veroorzaken. Het leefgebied van deze beschermde diersoorten mag enkel worden aangetast om een 'dwingend openbaar belang' te dienen. Bij de Formule 1 is dat volgens de bezwaar makende organisaties allerminst aan de orde.

In hun verdediging wezen het Circuit Zandvoort en de provincie Noord-Holland onder meer op het economische belang van de koningsklasse. Daarnaast noemden zij de schade aan het leefgebied van deze beschermde dieren maar 'beperkt en tijdelijk'. Het circuit heeft bovendien in een eerder stadium al meegewerkt aan de verplaatsing van de veelbesproken zandhagedissen. Voor de rechtbank bleken deze facetten van de verdediging overtuigend genoeg: vrijspraak volgde dus. De rechter ging mee in het argument dat het openbaar belang van de Grand Prix groot genoeg is, gezien de economische voordelen voor de omgeving.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de rechtszaak tegen Circuit Zandvoort

De natuurorganisaties waren overigens ook verbolgen over het feit dat de provincie Noord-Holland de werkzaamheden aan Circuit Zandvoort in een eerder stadium gedoogde. De regionale overheid heeft het circuit in de duinen inmiddels wel een waterdichte vergunning verleend. Toch is de kous daarmee ook nog niet af. Zo is Stichting Duinhoud nog altijd ontevreden over de verwachte stikstofgevolgen en hebben zij aangegeven opnieuw bezwaar aan te willen tekenen. In welke vorm dit bezwaar wordt gegoten, is overigens nog niet bekend.

Natuuractivisten claimen alvast kleine successen

Los van dit verdict van de rechterlijke macht claimen de verenigde natuurclubs op voorhand al wel enige succesjes. Zo blijkt uit een statement van Stichting Duinbehoud, in handen van Motorsport.com, dat een nieuwe ontsluitingsweg voor het circuit op een andere plek wordt aangelegd dan oorspronkelijk bedacht. "Uit de onlangs ingediende vergunningaanvraag voor de Formule 1 komt naar voren, dat het Circuit Zandvoort afziet van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000 gebied. De weg wordt naar het zuiden verlegd en moet volledig buiten het natuurgebied blijven." Daarnaast zijn de belangenbehartigers verheugd over het feit dat er rond het Grand Prix-weekend geen 'commerciële helikoptervluchten' worden georganiseerd. De functionele helikoptervluchten, om coureurs en afgevaardigden van bijvoorbeeld de FIA naar het circuit te krijgen, zijn daarmee overigens niet van de baan.

Wat er aan het Circuit Zandvoort zelf gaat gebeuren voor F1 2020: