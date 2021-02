Voorafgaand aan het eerste Grand Prix-weekend in Bahrein zal er van 12 tot en met 14 maart op hetzelfde circuit een enkele driedaagse wintertest op de planning staan. Hoewel de nieuwe auto’s voor het grootste deel een doorontwikkeling zijn van hun voorgangers uit 2020, bieden de drie testdagen de teams maar erg weinig tijd om hun gebruikelijke programma’s af te werken voor de start van het nieuwe seizoen.

“Het gaat hectisch worden”, sprak Jan Monchaux, technisch directeur bij Alfa Romeo, eerder deze week tijdens de onthulling van de gloednieuwe C41. “Drie dagen, dat is best weinig vergeleken met de voorgaande jaren. De auto neemt weliswaar een hoop onderdelen mee van vorig jaar dus in theorie is het risico op nare verrassingen daarmee beperkt, maar ik verwacht dat die drie dagen zeer hectisch zullen worden. Alle teams zullen zoveel mogelijk kilometers willen maken om te zorgen dat de betrouwbaarheid op orde is, maar ze zullen ook de lijstjes willen afvinken wat betreft de sportieve verwachtingen.”

Alfa Romeo in het voordeel

Met de nodige rijderswissels en debutanten op de grid wordt de wintertest voor een aantal teams nog een extra uitdaging, om ervoor te zorgen dat de nieuwe coureurs zich op hun gemak voelen in de auto en binnen het team en tevens de talloze systemen en werkprocessen onder de knie krijgen. Dergelijke zorgen hoeft Alfa Romeo zich niet te maken: de renstal houdt dit jaar met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi voor het derde seizoen op rij vast aan dezelfde line-up, terwijl de ervaren Robert Kubica opnieuw de rol van test- en reserverijder op zich neemt.

“Toen bekend werd dat we steeds minder testdagen zouden krijgen spraken we al snel over het feit dat je er meteen moet staan zodra je de baan op gaat”, vult teambaas Frederic Vasseur aan. “Dat houdt in dat je ervaren jongens in de auto zet, dat is een logische keuze. Deze line-up werkt dan ook goed voor ons.”

Betere omstandigheden

Ondanks het afgenomen aantal testdagen is Monchaux wel blij met de keuze voor Bahrein als testlocatie. Daardoor kunnen de teams rekenen op warmere temperaturen, terwijl er ook al wordt gereden op de baan waar twee weken later ook de eerste race van het nieuwe seizoen op het programma staat: “Het weer gaat wel een plus zijn omdat de temperaturen er iets hoger zullen zijn dan wat we gewend zijn van Barcelona. Het werk aan de nieuwe auto en de nieuwe banden zal daardoor zeker een stuk representatiever zijn dan wanneer je met vier of vijf graden moet rijden in Barcelona.”

De wintertest in Bahrein gaat van start op vrijdag 12 maart.

VIDEO: De Alfa Romeo C41 en C39 met elkaar vergeleken