Ricciardo 'niet meer bang' voor sprintraces in de Formule 1

Formule 1-teams hebben recent gesproken over de invoering van een sprintrace op zaterdag. Als experiment wil men dit format eerst tijdens drie races invoeren om daarna te kijken of het een vast onderdeel kan worden van het Formule 1-weekend. Het is onderdeel van Liberty Media’s plan om de sport aantrekkelijker te maken voor fans. Eerder wilde de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1 al een kwalificatierace met een omgekeerde startvolgorde proberen, maar dit stuitte op verzet bij teams en rijders. Daniel Ricciardo ziet een sprintrace in het nieuwe format ook wel zitten, zolang het geen negatief effect heeft op de prestige van een Grand Prix-overwinning.

Gevraagd naar de sprintraces, zei Ricciardo: “Ik was in eerste instantie een beetje beducht voor dit soort nieuwigheden. Maar dit lijkt me in ieder geval beter dan een race met omgekeerde startopstelling. Ik denk, uiteindelijk, dat de beste rijders en de beste teams nog steeds bovenaan zullen staan. Als het niet kunstmatig is, ben ik er niet zo bang voor. Ik houd van de competitie, dus het is fantastisch om meer races te rijden en minder te trainen. Het is waarschijnlijk meer wat ik graag wil doen. Het belangrijkste voor mij is dat een F1-overwinning nog net zo belangrijk moet voelen. Ik wil niet dat een F1-zege minder waard wordt of dat het iets minder speciaal is dan het moet zijn. Als ze nog een race aan het weekend toevoegen, sta ik er wel voor open zolang het dezelfde waarde heeft.”

'Geen groot verschil'

Ricciardo staat niet onwelwillend over tegen sprintraces, maar Alfa Romeo-reserve Robert Kubica is minder enthousiast. “Ik kan er alleen als toeschouwer over oordelen, maar ik denk dat het geen groot verschil gaat brengen”, zei de Pool. “Een aangepast format is niet wat de Formule 1 nodig heeft om meer spectaculair te worden. Natuurlijk zijn er voors en tegens, maar ik heb er geen duidelijk beeld van. Ik koester wat we in het verleden hadden, dat paste in het DNA van de Formule 1. De zaterdag is voor de kwalificatie. Voor de toeschouwer wordt het vreemd om op vrijdag naar de kwalificatie te kijken.”

Niet iedereen is even enthousiast over de sprintraces, maar teams zijn wel bezig om de plannen voor het nieuwe seizoen rond te maken. McLaren-teambaas Andreas Seidl verklaarde dat het huidige plan een stuk ‘natuurlijker’ is dan wat er eerder op tafel lag. “Het is simpelweg van groot belang dat we de rangorde niet kunstmatig proberen te veranderen als we verschillende formats proberen”, zei Seidl. “Daarom steunen we dit wel. Maar het is ook duidelijk dat er in de werkgroep naar de details gekeken moet worden, uiteindelijk draait het daar natuurlijk om. Maar het team staat achter dit initiatief en ik weet zeker dat we de details uit kunnen werken. Dan hebben we dit jaar iets om te proberen.”