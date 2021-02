Column: Red Bull staat na onthulling RB16B al met 1-0 achter

Natuurlijk valt er weinig eer te behalen aan het onthullen van een nieuwe auto die eigenlijk geen nieuwe auto is. De naam RB16B is al veelzeggend, de opvolger van de RB16 kreeg niet eens een ‘eigen’ nummer mee omdat het chassis – en daarmee de basis – van vorig seizoen is meegenomen naar 2021.

Maar dan nog had Red Bull wat beter zijn best kunnen en moeten doen om in ieder geval nog iets te maken van dat traditionele moment aan het begin van het nieuwe Formule 1-jaar. Die voorbode van een nieuwe lente, de aankondiging van een nieuwe droom, een nieuw avontuur, een nieuwe ronde en dus nieuwe kansen. Red Bull verzuimde vrij letterlijk het cadeau voor het nieuwe seizoen fatsoenlijk uit te pakken en borduurt daarmee voort op een treurige traditie van mislukte seizoenstarts (overigens niet alleen naast, maar ook op het circuit).

Dat de onthulling van de nieuwe bolide beperkt bleef tot het online gooien van twee fotootjes en een filmpje was al een minachting van de fans, maar de overtreffende trap werd bereikt met de 'onthulling' van een officiële lijn met ‘shakedown merchandise’. Een wat? Ja, u leest het goed. Een reeks producten (shakedown hoodies, shakedown bum bags, shakedown wallets) speciaal ontworpen om (je verwacht het niet) de shakedown van de RB16B te vieren.

Dat die shakedown vandaag al plaatsvindt, mag de pret niet drukken: “Koop hier uw shakedown lanyard. Levering voor of tijdens de shakedown niet gegarandeerd, maar we stellen alles in het werk om uw spullen bij u thuis bezorgd te hebben voor de pre-seasontest van 12 tot en met 14 maart in Bahrein, een evenement waarvoor we uiteraard een speciale lijn met ‘pre-season merchandise’ zullen uitbrengen, een week later gevolgd door de ‘season opener merchandise’."

Het idee is bijna net zo mal als de bekendmaking vorige week dat Aston Martin een ‘official denim partner’ heeft. Jazeker, Lance Stroll en Sebastien Vettel gaan dit jaar gekleed in kekke Italiaanse jeans jekkers. Heel erg British stiff upper lip en dus heel erg passend bij het oer-Britse jolly old Aston.

Anyway, terug naar Red Bull: Het team dat ooit sociale media introduceerde in de Formule 1 en met het Energy Station en het fantastische magazine The Red Bulletin een revolutie teweeg bracht in de paddock, is verworden tot een holle en kille marketingmachine dat de laatste jaren een voorbeeld kan nemen aan Mercedes. Dat eens zo oersaaie en gründliche Zuid-Duitse merk is de hippe Bulls in de afgelopen zeven seizoenen namelijk niet alleen op het circuit, maar ook in het contact met de achterban in rasse schreden voorbijgestreefd.