Het was een verrassende keuze van Viaplay: Stéphane Kox als pitreporter. Ze heeft immers geen achtergrond in de sportjournalistiek. Verstand van zaken kan haar niet worden ontzegd: ze groeide dankzij vader Peter op met autosport en is zelf ook actief als coureur. De rol van pitreporter was een sprong in het diepe voor haar, maar ze maakte een razendsnelle ontwikkeling door. Ze voelde zich inmiddels helemaal thuis bij 'het vierkantje'. Toch houdt Kox het na een jaar voor gezien. Het is tijd voor wat anders.

Gevraagd of er een last van haar schouders is gevallen nu het hoge woord eruit is, antwoordt Kox: “Ik denk niet dat je het een last kan noemen. Het is niet zo dat ik een vervelende periode heb afgesloten. Ik heb de keuze gemaakt en daar kwam best wel wat kijken. Maar ik ervoer het niet als een last. Ik heb het gewoon goed moeten overwegen omdat ik wel de juiste beslissing wilde nemen.”

Viaplay-commentator Nelson Valkenburg prees Kox recentelijk nog voor hoe ze zichzelf ontwikkeld heeft tijdens het Formule 1-seizoen. “Ik vond het heel mooi dat Nelson dat zo zei”, zegt Kox. “Als je iets nieuws gaat doen, is dat in het begin altijd moeilijk. Ik kom natuurlijk wel uit de sport, maar ben absoluut geen journalist. Er kwamen heel veel dingen bij om de hoek kijken die nieuw en moeilijk voor me waren. En dat merk je in het begin. Maar gedurende het seizoen voelde ik me steeds comfortabeler bij wat ik aan het doen was. Je leert de mensen op het circuit beter kennen en je komt erachter hoe alles functioneert en in elkaar steekt. Zo vind je uiteindelijk je weg. Toen ik eenmaal voelde dat ik mijn plek in de paddock gevonden had, ging het me allemaal een stukje makkelijker af.”

Valkenburg liet ook weten dat hij aan het begin van het seizoen moeite had om met de druk om te gaan. “Aanvankelijk had ik dat ook wel”, erkent Kox. “Ik denk dat dat ook wel menselijk is, als er zoveel dingen over je gezegd worden. Ik heb soms het idee dat mensen denken dat het niet aankomt bij die persoon. Maar natuurlijk komt het je ter ore. En het doet iets met je. Zeker als je net aan iets begint, is dat lastig. Het maakte de start van het jaar best wel turbulent. Maar gedurende het jaar creëer je een stukje weerbaarheid en lukte het beter om daar mee om te gaan. Dat was iets wat ik persoonlijk ook wel moest leren, dus ergens is het misschien ook wel een goede les voor mezelf geweest.”

De felheid van sommige reacties overviel Kox. “Ja, om eerlijk te zijn wel. Ik had wel verwacht dat het iets los zou maken, maar dat het destijds zo groot werd opgepikt, daar had ik helemaal niet op gerekend. In het begin was het best wel veel. Je gaat iets nieuws doen en iedereen heeft er gelijk een mening over. En mensen schromen niet om het ook maar allemaal op je af te vuren. Daar kwam wel wat bij kijken en het heeft me in het begin wel overvallen. In het begin was het erg intens, maar daarna nam het gelukkig ook echt wel af, doordat mensen begonnen te zien hoe het echt zat. Gedurende het jaar werd het dus heel veel beter.”

Een extra moeilijkheid voor Kox was dat ze bij Viaplay in een compleet nieuwe organisatie rolde. “Alles was nieuw bij ons. Iedereen moest elkaar nog leren kennen. In het begin was het natuurlijk nog geen geoliede machine. Het is logisch dat het dan nog niet loopt zoals je hoopt dat het loopt. Maar ik denk dat het bij geen enkel begin van iets nieuws zo is dat alles meteen perfect loopt. Gedurende het jaar hebben we ons echter ontwikkeld en is het wel die geoliede machine geworden. Dat zag je volgens mij ook wel terug in onze uitzendingen.”

Kox zegt te hebben genoten van de samenwerking met haar collega’s bij Viaplay. Het weekend in Zandvoort wijst ze om die reden ook als hoogtepunt aan van het voorbije jaar. “Wat je zegt, de chemie tussen ons als team zijnde was er zeker, zowel met de personen in de studio als op locatie. De samenwerking verliep super. Al zag ik een groot deel van het team natuurlijk eigenlijk alleen maar via een scherm. Maar in Zandvoort waren we allemaal op locatie. Het ene moment stond ik met Christijan, het volgende met Giedo en dan weer met Ho-Pin. Iedereen was er. Dat maakte het zo’n leuk weekend. Er werden ook ineens nieuwe dingen van me gevraagd. Zo moest ik op vrijdag een deel van de show hosten. Maar het feit dat we het daar met zijn allen deden, maakte het heel gaaf. Daarom steekt Zandvoort er voor mij wel bovenuit.”

Nul spijt

Kox stopt omdat ze meer met haar rechtenstudie wil gaan doen. Ook is ze voornemens om zelf weer te gaan rijden. Op de vraag of er op racegebied al concreet dingen gepland staan voor komend jaar, laat ze weten: “Nee, er ligt nog niets vast. Daarom heb ik ook nog niet benoemd wat ik ga doen. Maar ik ben ermee bezig en het bevindt zich al in een vergevorderd stadium. Ik kijk er erg naar uit om zelf weer te rijden. Dat vind ik uiteindelijk toch het leukste om te doen.” Iets wat Kox sowieso nog te wachten staat, is een Formule 1-test bij Alpine, die ze vorig jaar in de wacht sleepte door de kartcompetitie voor journalisten te winnen. “Ik heb contact met Alpine daarover. Als zij eenmaal weten waar en waneer het gaat gebeuren, zal ik ervoor zorgen dat ik er ’s ochtends op tijd ben!”

Dat ze ruim een jaar geleden de beslissing nam om de rol van pitreporter bij Viaplay op zich te nemen, daar heeft ze, ondanks dat ze na één seizoen besloten heeft om te stoppen, geen enkele spijt van. Gevraagd of ze het allemaal weer zou doen, antwoordt Kox: “Zeker. Honderd procent. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Daarom zei ik eerder ook dat er absoluut geen last van mijn schouders is gevallen. Ik heb bewust de keuze gemaakt om nu iets anders te gaan doen, omdat ik vind dat je uiteindelijk gewoon moet doen waar je gelukkig van wordt en waar je hart ligt. Nee, ik zou eerder spijt hebben gehad als ik een jaar geleden tegen Marco Zwaneveld had gezegd: ‘Bedankt, maar deze laat ik aan me voorbij gaan.’”