Red Bull Racing overschreed in 2021 het budgetplafond en is daarvoor bestraft. Naast een boete van zeven miljoen dollar, mag het voor een periode van twaalf maanden minder tijd in de windtunnel doorbrengen. Dit komt bovenop de reductie van windtunneltijd als constructeurskampioen. De reductie van de testtijd is al een aantal maanden van kracht en is natuurlijk nooit ideaal, maar met het oog op de wijzigingen in het reglement - onder meer de vloer gaat 15 millimeter omhoog - verwachten ze in Milton Keynes zelf dat de schade wel meevalt. Albers denkt daar echter anders over. "Dat heeft toch een flinke impact. Het zorgt ervoor dat je een aanzienlijk gedeelte van het concept van je auto in de prullenbak kan gooien", zegt Christijan Albers in zijn column voor De Telegraaf over de regelwijzigingen om porpoising terug te dringen. "Het is iets waar Red Bull nauwelijks last van had, maar Ferrari en met name Mercedes een stuk meer."

Ondanks de aanpassingen heeft de voormalig Formule 1-coureur er wel alle vertrouwen in dat Adrian Newey en de zijnen het klusje gaan klaren. "Wat dat betreft is het gewoon een meesterlijk team. Ze zijn zó op elkaar ingespeeld en hebben zoveel talent in huis. Ik heb er vertrouwen in dat ze het verschil kunnen blijven maken", vervolgt de F1-analist, die zijn verhaal vervolgt met de handicap van Red Bull. "Door de aanpassing van de regels moet je toch wel weer serieus tijd doorbrengen in de windtunnel om alles te testen. Maar aan de andere kant weet je niet wat hun voorsprong is geweest gedurende het afgelopen seizoen en wat ze al hebben gevonden. Pas gedurende het jaar 2023 kunnen we zien hoeveel pijn Red Bull voelt door die straf."

Albers verwacht dat Red Bull, Ferrari en Mercedes komend F1-seizoen dichter bij elkaar komen. De oud-coureur van Spyker en Midland vergelijkt de koningsklasse met een school. "Er wordt in de Formule 1 heel veel afgekeken, alsof ze met elkaar in het klaslokaal een proefwerk zitten te maken." Wel stelt Albers dat het Duitse merk stabieler moet worden. "Aan het einde van afgelopen seizoen waren ze sterk in Mexico en Brazilië, maar dat had ook duidelijk met de luchtomstandigheden te maken. Dat zijn momentopnames waar je doorheen moet prikken."

Video: Motorsport.com blikt met Kees van de Grint terug op F1-seizoen 2022