Bondscoaches en Formule 1-commentatoren hebben één ding gemeen: iedereen heeft een mening over ze. Nelson Valkenburg ondervond het aan den lijve toen december vorig jaar naar buiten kwam dat hij samen met Melroy Heemskerk het commentaar bij de Grands Prix ging verzorgen bij Viaplay. Het was het begin van een turbulente maar onderaan de streep ook vooral mooie tijd voor de sportverslaggever uit Oosterhout.

“Op een heel positieve manier”, antwoordt Valkenburg tegenover Motorsport.com op de vraag hoe hij terugkijkt op zijn eerste jaar als commentator bij de Formule 1. “Het was een enorm avontuur. Het voelde als een heel lang seizoen - het begon voor mij eigenlijk ook september vorig jaar al, toen ik werd gevraagd door Viaplay - maar tegelijkertijd is het voorbij gevlogen.”

Zoals bekend zorgde de verhuizing van de uitzendrechten naar Viaplay voor commotie onder de Formule 1-fans. De soms heftige reacties - niet alleen op social media maar ook per post bij hem op de deurmat - lieten Valkenburg niet onberoerd. “Ik had aan het begin van het jaar best wel veel last van druk”, geeft hij eerlijk toe. “Op de dag dat uitlekte dat ik het commentaar ging doen, had ik meer dan negenduizend direct messages op Instagram. Ik schrok me kapot. Ik dacht: wat gebeurt hier? Op zo’n moment zie je de negatieve kant van social media heel sterk. En die dingen neem je mee naar het seizoen. Ik had daardoor aan het begin van het jaar best wel wat moeite om van het werk te genieten. Je bent bewust of onbewust toch bezig met wat anderen ervan vinden.”

Vanaf de Grand Prix van Spanje lukte het Valkenburg beter om met de druk om te gaan. “Gaandeweg kon ik het beter van me af laten glijden. Er komt vanzelf wat meer eelt op je ziel”, aldus Valkenburg. “Het helpt daarbij dat Melroy compleet anders in elkaar steekt dan ik: hij geeft niet zoveel om de mening van andere mensen. In die zin houden we elkaar goed in balans. Bovendien hebben we een megaleuke ploeg. We vinden erg veel steun bij elkaar, maar hebben ook veel lol met elkaar. Ook dat maakte het makkelijker om me af te sluiten van de druk die ik aan het begin van het jaar voelde.”

Heel erg tevreden

Valkenburg is erg tevreden over wat hij en de rest van het Viaplay-team hebben neergezet in het eerste jaar. “Je vindt vanzelf je plek in de paddock”, stelt hij. “En vanaf het moment dat je je plek hebt gevonden, gaan dingen makkelijker. En dat helpt je om beter te focussen op de dingen die belangrijk zijn voor je commentaar. Uiteindelijk hebben we heel aardig onze weg weten te vinden in de Formule 1. Om die reden ben ik heel erg tevreden.”

Valkenburg en Heemskerk hadden beide al de nodige ervaring als autosportcommentator voordat ze bij Viaplay aan de slag gingen. Zo hebben ze samen menig 24 uur van Le Mans van commentaar voorzien. Gevraagd of er niettemin nog sprake was van een zekere groei bij de twee gedurende het Formule 1-seizoen, laat Valkenburg weten: “Ik weet niet of er nog veel ontwikkeling mogelijk is als het gaat om de wisselwerking tussen ons beide. We zijn namelijk al vijftien jaar beste vrienden, hebben zes jaar bij elkaar gewoond en heel veel met elkaar samengewerkt. Maar we hebben afgelopen jaar wel wat stappen gemaakt in ons commentaar. Dat gaat dan vooral om het aanbrengen van rust en ritme.”

Wie onmiskenbaar een groei heeft doorgemaakt, is pitreporter Stéphane Kox. “Ik deed hiervoor natuurlijk al commentaar, maar zij werd echt in het diepe gegooid”, aldus Valkenburg. “Het was allemaal nieuw voor haar. Ze werd, oneerbiedig gezegd, voor de camera geflikkerd en stond ineens oog in oog met Formule 1-coureurs. En dan had zij ook nog eens te maken met dezelfde druk die ik voelde, dat je weet dat er vier, vijf miljoen Nederlanders zijn die er ook nog allemaal wat van vinden. Maar je zag haar gedurende het seizoen groeien. Ik ben erg trots op haar.”

Geen onvertogen woord

Valkenburg, Heemskerk en Kox kwamen op het circuit in een internationaal team terecht. Viaplay was immers al de zendgemachtigde voor Noorwegen, Denemarken, Zweden, IJsland, Estland, Letland en Litouwen. Samen met Nederland kwam daar afgelopen jaar Finland bij. “Je hebt te maken met verschillende culturen en vormen van humor. Maar op de een of andere manier gaat het allemaal best wel lekker samen”, zegt Valkenburg. In de paddock verliep de samenwerking uitstekend. “In Bahrein had ik een interview met Zhou Guanyu. Dat gebeurde met een Finse cameraman, omdat onze eigen cameraman al met Melroy of Stéphane op pad was. Een week later sprak ik met Kevin Magnussen en daar was dan een Deense cameraman bij. Het is soms maar net hoe het uitkomt.”

Omgekeerd kan er zo ook een beroep worden gedaan op de Nederlandse ploeg. “Er kan bijvoorbeeld een verzoek uit Noorwegen, die geen verslaggever ter plaatse hebben, komen om een Noor die in de Formule 1 werkt in het Engels een vraag te stellen en diegene in het Noors te laten antwoorden, zodat zij dat kunnen uitzenden. Je bent dus continu voor het hele netwerk bezig. Dat is ontzettend leuk. We hebben een groep van in totaal vijfentwintig mensen uit zes verschillende landen. Dat is een hele operatie, maar er is het hele seizoen geen onvertogen woord gevallen. Dat vind ik echt wel heel bijzonder.”

Geëlektrocuteerd

Wie in een jaar tijd naar 22 verschillende plekken in de wereld afreist, maakt onderweg het nodige mee. Valkenburg, Heemskerk en Kox vielen wat dat betreft meteen met hun neus in de boter. Valkenburg: “De reis naar de test in Bahrein verliep echt rampzalig. We stapten op Schiphol in het vliegtuig en kregen te horen dat er een ondefinieerbaar technisch probleem was met de computer. We hadden een uur vertraging, terwijl we op Heathrow maar heel kort de tijd hadden om over te stappen. Vervolgens zouden we landen in Engeland, maar moest het vliegtuig op het laatste moment weer optrekken omdat er een bus op de landingsbaan stond. En dat was voor Stéphane het moment om ons te vertellen dat ze toch wel een beetje last van vliegangst heeft! Nadat we bij de tweede poging wel succesvol waren geland, moesten we rennen om onze aansluiting naar Bahrein te halen.”

“Aangekomen bij de gate zagen we echter dat er gewerkt werd aan het neuswiel”, vertelt Valkenburg verder. “We stapten in maar konden twee uur later weer uitstappen omdat er problemen waren met de hydraulica. We moesten anderhalf uur wachten op een nieuw vliegtuig en daardoor kwamen we zeven uur te laat aan in Bahrein. We waren er om vijf uur ‘s ochtends en om acht uur moesten we al naar het circuit omdat om negen uur de testdag begon. Er was nog net genoeg tijd om in het hotel te kunnen douchen.” Die eerste testdag was dus een kwestie van doorbijten. “Die testdagen zijn sowieso verschrikkelijk om commentaar van te doen. Je moet heel veel over niks praten, want er zijn hele perioden dat er geen auto op de baan is. Maar tegelijkertijd was dit ook het moment waarop iedereen ons voor het eerst zou horen.” Tien dagen later was in Bahrein de eerste race van het F1-seizoen 2022. “Daarna kwam het besef: we moeten er nog éénentwintig. Ik dacht bij mezelf: hoe gaan we dit klaarspelen?”

Op een paar kleine incidenten na verliep het seizoen zonder problemen. “Melroy zette in Canada de huurauto tegen een boom aan, waarna we hem heel vies hebben ingeleverd bij het verhuurbedrijf om de schade te verdoezelen. En ik ben een keer bijna geëlektrocuteerd door mijn eigen commentaarset. Er kwam een enorme vonk af die zelfs voor de mensen thuis te horen was. Mijn haar stond recht overeind. Maar voor de rest hebben we weinig tegenslag gehad en vooral veel leuke dingen meegemaakt.” Vooral de Grand Prix van Singapore is blijven hangen. “Ik vond Singapore briljant”, zegt Valkenburg. “Dat was echt zo’n gaaf weekend. Ik vind die stad ook gewoon heel erg leuk. Verder waren het van die kleine momentjes, zoals dat ik samen met Melroy op de trap van een commentaarpositie naar het Nederlandse volkslied stond te luisteren, dat we met twee auto’s van Viaplay karaoke zaten te doen terwijl we in de file naar Silverstone stonden, en een interview met Mike Krack dat drie keer langer duurde dan de bedoeling was omdat hij gewoon een heel prettige vent is. Ik heb een ontzettend leuk jaar gehad en heel veel gelachen.”

Niets te klagen

Gevraagd hoe Viaplay het naar zijn mening gedaan heeft tijdens het eerste jaar, betrekt Valkenburg het vooral op zijn eigen ervaring met het Scandinavische bedrijf: “Ik kan alleen maar beoordelen hoe ze voor ons zorgen en hoe ze voor ons alles regelen. Wat dat betreft was er niets te klagen. Ik werk ook met een paar mensen samen die ik al vrij lang ken, wat best fijn is. Zoals onze on-site coördinator Wil Lange, die eerder monteur was bij Racing For Holland. Ik heb eerder met hem bij RTL gewerkt. Hij is een beetje de pater familias van de ploeg.”

“Waar ik vooral heel blij mee was, was dat ze op een gegeven moment zagen dat ik last had van de druk”, vervolgt Valkenburg. “We hebben vervolgens een commentaarcoach gekregen die geen directe link had naar het management en daardoor objectief naar ons kon kijken. Die wees hier en daar een paar dingetjes aan die we konden veranderen. Het ging om minimale aanpassingen die een groot effect kunnen hebben. Die persoon diende als een vraagbaak voor ons en kon alles ook een beetje in perspectief zetten. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Dat Viaplay oog heeft voor dit soort zaken, is erg aangenaam. Het is een heel menselijk bedrijf.”

“Het zal vooral finetunen zijn”, zegt Valkenburg over de plannen van Viaplay voor 2023. “Het grote verschil zal zijn dat afgelopen jaar de redactie pas in maart voor het eerst bij elkaar kwam.” Inmiddels staat er een goed geoliede machine en is ook het team op locatie na een seizoen volledig ingeburgerd in de paddock. “Dat laatste helpt honderd procent mee. Als je een vraag hebt, is het antwoord nu vaak nog maar een appje van je verwijderd, doordat iedereen bij de teams je kent.” Ondanks dat het een druk jaar is geweest, kan Valkenburg niet wachten tot de boel weer op gang komt. “Februari en maart vind ik de leukste periode van het jaar. Ik ben altijd benieuwd naar wat er wordt geproduceerd. Ik kijk heel erg uit naar het moment dat alles weer begint.”