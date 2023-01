Kort nadat bekend werd dat McLaren Daniel Ricciardo aan de kant had geschoven, liet de Australiër weten geen oren te hebben naar een zitje bij Williams of Haas. Uiteindelijk koos Ricciardo voor een rol als derde rijder bij zijn oude werkgever Red Bull Racing. Met een jaar aan de zijlijn hoopt hij de motivatie en lol weer terug te vinden en wellicht in 2024 weer een vast zitje te hebben. Alexander Albon snapt waarom Ricciardo deze stap zet. De Thai stond in 2021 een jaar aan de kant en voegde zich vorig seizoen als vaste coureur bij Williams. Hij weet hoe nuttig die rustperiode kan zijn.

"Ik zat misschien in een iets andere situatie, want ik was een week na mijn vertrek alweer hongerig", zegt Albon tegen Motorsport.com. "Maar ik snap zijn zet. Een aantal mindere jaren in de Formule 1, en ik weet het uit ervaring, putten je helemaal uit, zorgen voor praatjes in de paddock en hebben invloed op je eigen performance. We zijn geboren voor competitie en zijn altijd hongerig. Daar leven we voor. Het draait allemaal om prestaties en om het leveren van goed werk. Ik had een paar weken nodig om het niet hebben van een vast zitje emotioneel te verwerken. Maar omdat ik jong was had ik nooit het idee dat het helemaal voorbij was. Ik wist dat ik nog een kans zou kunnen krijgen. Wellicht voelt Mick [Schumacher] hetzelfde. Je voelt dat je nog meer te bewijzen hebt en nog wel terugkomt."

Albon keerde terug in F1 bij Williams, maar had aanvankelijk tijd nodig om te wennen in Grove. Hij weet inmiddels goed hoe je een samenwerking met nieuwe collega's effectief moet laten zijn. "Je moet ervoor zorgen dat je alles uit iedereen haalt en dat iedereen ervoor zorgt dat de auto de juiste kant opgaat", vervolgt hij. "Het is zaak om de juiste balans te vinden en dan mag je soms best iets harder pushen. Iedereen is anders, maar er zijn altijd manieren om ervoor te zorgen dat je alles uit iemand haalt. Dat kan pas als je mensen persoonlijker kent, maar dat kost tijd. Je moet echt gaan kennismaken en aan dezelfde tafel gaan zitten. Dat kan door middel van etentjes of gesprekken in de fabriek. Dan voelt het een jaar later alsof je ze veel beter kent. Dat is de focus. Er tot in de puntjes voor gaan en zorgen dat iedereen goed werk wil leveren."