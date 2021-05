Interview: Hoe AlphaTauri 'thunderstorm' Tsunoda probeert te temmen

De verwachtingen van Yuki Tsunoda – de eerste millenial in de Formule 1 - zijn hooggespannen. De coureur van AlphaTauri wordt zelfs zoveel talent toegedicht dat hij de Japanse Max Verstappen wordt genoemd. Sommigen zien de Japanner volgend jaar al instappen bij Red Bull Racing, waar Sergio Perez na een seizoen alweer het veld zou moeten ruimen. Mocht het zover komen, dan zou Tsunoda’s grote droom – de eerste Japanner worden die een Grand Prix op zijn naam schrijft – wel heel vlot bewaarheid kunnen worden. AlphaTauri-teambaas Franz Tost ging onlangs nog een stapje verder door te roepen dat Tsunoda het zeker in zich heeft om op een dag wereldkampioen te worden in de Formule 1.

Als Motorsport.com race-engineer Mattia Spini vraagt hoe het is om met een toekomstig kampioen samen te werken, antwoordt hij lachend: “Het is absoluut een leuke uitdaging om dit jonge talent bij te staan tijdens zijn eerste jaar in de Formule 1. Dat hij talent heeft, is wel duidelijk. Hij heeft al leuke dingen laten zien op het circuit. Hij is natuurlijk nog erg jong en heeft nog niet veel ervaring. Maar het is onze job om hem te begeleiden op zijn reis en hem alles te leren wat nodig is om te kunnen excelleren in deze sport. Want talent alleen is niet genoeg in de Formule 1.” Dat Tsunoda nog zeker een en ander te leren heeft, is inmiddels wel duidelijk. Met name in de kwalificatie is er nog ruimte voor verbetering. Terugkomend op de uitspraak van Tost dat Tsunoda een toekomstige wereldkampioen is: “Franz heeft veel ervaring met het werken met getalenteerde coureurs. Als hij zoiets zegt, dan ziet hij iets in Yuki. En volgens mij zien ik en mijn collega’s in de engineering groep hetzelfde. Zijn carrière is natuurlijk nog maar net begonnen, maar we gaan hem helpen zodat hij hetgeen kan bereiken wat we hem met zijn allen graag zouden zien bereiken.”

Spini speelt als race-engineer een cruciale rol in het leerproces. “Klopt. Ik wil niet egocentrisch overkomen, maar de relatie tussen de coureur en zijn race-engineer is zeker belangrijk. Omdat de race-engineer degene is met wie de coureur het meest in contact staat, zowel op als naast de baan. Het is mijn taak om hem zo goed mogelijk te begeleiden, ervoor te zorgen dat hij over de beste tools kan beschikken en de ervaring die wij hebben zo goed mogelijk naar hem over te dragen.” Dat Tsunoda als groot talent wordt gezien, zorgt bij Spini, die eerder met Danil Kvyat en Pierre Gasly werkte bij AlphaTauri, niet voor extra druk. “Nee, ik zie het gewoon als een mooie uitdaging. Ik heb in het verleden vaker met rookies gewerkt, waaronder Pierre, maar het is wel met anders met Yuki. Ten eerste omdat hij nog zo jong is. Ten tweede omdat zijn carrière zo snel is gegaan. Hij heeft één jaar in de Formule 3 gereden en één jaar in de Formule 2 en daarna volgde, boem, de Formule 1. Hij heeft daardoor niet echt de tijd gehad om alle verschillende situaties mee te maken die een coureur normaal gesproken meemaakt in de lagere raceklassen. Hij is daardoor dus nog steeds dingen aan het ontdekken als het gaat om wat er allemaal op de baan kan gebeuren."

Dat Tsunoda nog maar enkele jaren ervaring heeft in de formulewagens vereist van de race-engineer wel een andere aanpak. Wie eens een training meeluistert met de boordradio van Tsunoda, merkt bijvoorbeeld al snel dat de coureur uit Sagamihara uiterst intensief begeleid wordt door Spini. “Vorig jaar werkte ik met Daniil Kvyat, die heel veel ervaring in de Formule 1 heeft en voor verschillende teams heeft gereden. Voor een ervaren coureur zijn een heleboel dingen standaard, waardoor je bepaalde dingen niet meer hoeft te zeggen. Ze weten het al. Het is hun leven. Ze hebben het al zo vaak gedaan dat het er helemaal in is gebakken. Bij een jonge coureur als Yuki kun je bepaalde dingen die voor een ervaren rijder vanzelfsprekend zouden zijn echter niet langer als vanzelfsprekend beschouwen. Je gaat daarom helemaal terug naar de basis en vervolgens bouw je het verder op. Het moet allemaal een automatisme worden. Hoeveel je praat, waarover je praat en wanneer je praat. Al die kleine dingen moeten gewoon worden. Voor ons als engineering crew en voor hem als coureur die een compleet andere wereld is binnengetreden.”

Ook dat Tsunoda uit Japan komt, maakt het voor Spini net even anders. Doordat AlphaTauri al een paar seizoenen een Japanse motorleverancier heeft, beschikte hij echter al over wat voorkennis. “Doordat ik al een paar jaar met de Japanse van Honda samenwerk, heb ik hun cultuur een beetje leren kennen en heb ik kunnen kennismaken met hun manier van werken en communiceren. En dat heeft me zeker geholpen toen ik met Yuki begon te werken. Want sommige dingen gaan in Japan toch heel anders dan in Europa. Niet beter of slechter, gewoon anders. Dat houdt in dat je je moet aanpassen, want het is belangrijk dat we elkaar begrijpen.” Spini noemt als voorbeeld dat Japanners erg visueel zijn ingesteld. “Daarom maken we vaak even een tekening of we schijven iets op voor de Japanse mensen van Honda. Dan is het veel duidelijker voor ze. En voor Yuki blijkt dat ook goed te werken”, aldus Spini.

Yuki Tsunoda in de AlphaTauri AT02. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Een punt van aandacht is het gevloek van Tsunoda over de boordradio. De Japanner noemde het eerder zelf zijn grootste zwakte, omdat het getier ten koste gaat van zijn focus in de auto. “Hier werken we natuurlijk aan met hem”, zegt Spini. “Ik denk dat het wel normaal is voor iemand met zijn karakter dat hij met zijn frustratie op de boordradio komt. Maar het helpt natuurlijk niet met zijn focus en wij schieten er ook niets mee op. Dat deel van de boodschap proberen we tijdens een sessie dan ook te negeren. Het gaat erom alleen het belangrijke en het relevante eruit te halen en vervolgens na te denken over de volgende stap.” Het gevloek wordt later nog wel besproken. “Eenmaal uit de auto gaan we met elkaar zitten en bespreken we het. Dan vraag ik: ‘Waarom was je zo boos?’ Dan antwoordt hij bijvoorbeeld: ‘Omdat ik last had van verkeer.’ Vervolgens leg ik uit welke dingen we de volgende keer kunnen doen als we met verkeer te maken krijgen. En zo proberen we ervoor te zorgen dat hij in de toekomst beter omgaat met een situatie waarmee hij in de autosport in het algemeen en de Formule 1 in het bijzonder nog wel vaker te maken zal krijgen. Dat maakt allemaal onderdeel uit van de reis.”

Het moet desalniettemin geen pretje zijn om al dat gevloek te moeten aanhoren. “We zijn er redelijk aan gewend dat we de boodschappen van de coureurs moeten filteren en het belangrijke van het onbelangrijke moeten scheiden”, zegt Spini. “En om eerlijk te zijn, zijn we als we aan het rijden zijn zo gefocust op hetgeen we voor elkaar moeten krijgen, dat we al dat andere niet eens horen.” Volgens Spini kan het ook niet helemaal worden voorkomen. “Een coureur zal altijd gefrustreerd raken als er dingen niet goed gaan of als hij even in een soort van dal zit. Maar het is dan aan mij om de coureur weer in de goede richting te sturen en hem in de juiste gemoedstoestand te krijgen. Dat is volkomen normaal.”

Degenen die Tsunoda in de Formule 2 en Formule 3 al volgden, wisten al dat de Japanner behoorlijk uit zijn slof kan schieten in de auto. Maar wie nog niet bekend was met de geestdrift van de Japanner, zal waarschijnlijk hebben opgekeken van de felheid waarmee Tsunoda op de boordradio kan komen. Te meer omdat de coureur uit de Kanagawa-prefectuur buiten de auto een buitengewoon vrolijke en rustige indruk maakt. “Het is grappig dat je dit zegt, want dat was ook de eerste indruk die wij als team van hem hadden, toen we eind vorig jaar de test in Abu Dhabi met hem deden. Yuki is een ontzettend aardige jongen die buiten de auto erg relaxed is en het leuk vindt om grapjes te maken. Maar dan gaat de helm op en is hij één brok razernij. Hij is een onweersbui in de auto. De eerste keer word je daardoor verrast, maar vervolgens leer je hem kennen en begrijp je waar het vandaan komt. Hij is er gewoon enorm op gebrand om goede resultaten te scoren. Hij wil elke keer weer een goede run en een goede sessie hebben. Alles moet goed gaan. De wijze waarop hij over de radio communiceert geeft gewoon weer hoe graag hij het wil.”

Dat Tsunoda een aardig potje kan sturen, staat voor Spini vast. “Hij heeft absoluut talent en de rauwe snelheid is zeker aanwezig. Maar zoals ik al eerder zei, is talent alleen niet genoeg in de Formule 1. Naast die rauwe snelheid draait het ook om ervaring, de bereidheid om hard te werken en het op de juiste wijze kunnen opbouwen van een raceweekend zodat er in de kwalificatie en race gepiekt wordt. Het gaat er dus om dat die rauwe snelheid in goede banen wordt geleid en dat is waar we op dit moment met Yuki aan werken.” Het meest indrukwekkende dat Tsunoda tot op heden heeft laten zien, zijn zijn inhaalacties in Bahrein, meent Spini. “Die waren erg indrukwekkend, helemaal voor een rookie. En het is een kwaliteit die ons goed van pas zal komen in het middenveld, waarbij er geknokt moet worden voor een plek in de top-tien. Daarnaast is hij enorm vastberaden om beter te worden en goede resultaten te pakken, wat de juiste instelling is. Ik weet zeker dat we het beter zullen gaan doen en onze hoop is dat dat snel gaat gebeuren. We zullen vroeg of laat zeer goede resultaten met hem scoren.”

Video: Met Yuki Tsunoda achter de schermen bij AlphaTauri