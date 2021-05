Horner: Aanpassen achtervleugel kost Red Bull hooguit een tiende

Het al dan niet doorbuigen van de achtervleugel op hoge snelheid is na de Grand Prix van Spanje weer onderwerp van gesprek geworden. De achtervleugel van Red Bull heeft de huidige controles gewoon doorstaan, maar onder meer Lewis Hamilton en Toto Wolff hebben opgemerkt dat de vleugel van de RB16B op hoge snelheid beduidend meer doorbuigt. De FIA spreekt in een technische richtlijn ook van 'excessief buigen' - overigens eveneens bij Ferrari, Alpine en Alfa Romeo - en scherpt de controles vanaf de Franse Grand Prix aan.

Het betekent concreet dat Red Bull in Paul Ricard met een andere, iets stijvere achtervleugel aan de start moet verschijnen. Maar hoeveel pijn gaat dat Max Verstappen en Sergio Perez doen? "Het is moeilijk om het [tijdverlies] nu al in getallen uit te drukken, maar het is zeker niet zoveel als mensen denken. Ik heb gehoord dat we zes tienden per ronde zouden verliezen, maar dat is lachwekkend. Dat is echt onzin. Als we het over een tiende hebben dan zou ik al verbaasd zijn", laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten. "Zo'n vleugel werkt natuurlijk ook samen met allerlei andere componenten, dus het zal per circuit verschillen."

Horner niet bang voor eventueel protest Mercedes

Dat laatste is interessant en verklaart ook meteen waarom Wolff eerder actie wil van de FIA. Volgens de Mercedes-teambaas heeft Red Bull veel voordeel van een buigende vleugel in Azerbeidzjan. Wolff wil in Baku al strengere controles, maar dat is de FIA niet van plan. Als de autosportfederatie niet overstag gaat, overweegt Mercedes een formeel protest bij het International Court of Appeal, maar daar maakt Horner zich niet druk over. "Nou nee, onze auto past gewoon bij de huidige tests en voldoet volledig aan het reglement. Dat is een feit." Een protest ziet Horner niet slagen en in een eerdere invoering door de FIA ziet hij evenmin iets. "In feite veranderen ze gewoon een deel van het reglement en daarvoor hebben teams tijd nodig. We kunnen niet zomaar nieuwe onderdelen tevoorschijn toveren..."

"Onze auto is in lijn met de reglementen en voor de meeste delen van die reglementen heeft de FIA ook al tests. Nu de FIA zo'n test verandert - waar ze overigens het volste recht toe hebben - veranderen ze in feite een hele regel. Ze moeten beseffen dat zo'n ingreep tijdrovend is en teams extra op kosten jaagt." Net als Helmut Marko, die naar de voorvleugel van Mercedes wees, laat ook Horner afsluitend weten dat Red Bull hierdoor kritischer naar onderdelen van rivalen zal kijken. "Veel aandacht gaat nu uit naar de achterkant van onze auto, maar ik ben er zeker van dat andere onderdelen van andere teams ook onder een vergrootglas komen te liggen. Bovendien worden niet alleen Ferrari en Red Bull hierdoor geraakt. Alfa zal ook flink wat moeten veranderen, maar goed: dit is de Formule 1 en dit is nou eenmaal wat er gebeurt als er technische richtlijnen worden uitgevaardigd. Dat moeten we gewoon accepteren."

