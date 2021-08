Tech: Hoe Red Bull met beperkte middelen de weg naar de top inzette

In de Red Bull podcast Talking Bull heeft technische directeur Adrian Newey een tipje van de sluier opgelicht hoe het team de RB16 van 2020 zodanig heeft verbeterd dat het dit jaar mee kan strijden om de titel.

"We zaten in de unieke situatie dat we de auto van vorig jaar moesten homologeren", aldus Newey. "Dat beperkte ons in wat we met de tokens die we hadden konden doen. We hebben er voor gekozen om onze tokens te besteden aan de behuizing van de versnellingsbak, waardoor we ook de achterwielophanging konden veranderen. Dat was het enige aan de RB16 waarvan ik vond dat het niet erg goed werkte."

Red Bull was bij het ontwerpen van de RB16 al overgestapt op een meer naar achteren geplaatste ophanging van de achterwielen. Het team deed dat in navolging van Mercedes, dat de achterkant van zijn ophanging helemaal aan de achterkant van de behuizing had gemonteerd, waardoor een uitsparing in de crashconstructie nodig was.

Red Bull RB16 en Mercedes W11 (de auto's van 2020) vergelijking achterwielophanging Illustratie: Giorgio Piola

De ophanging van de RB16B gaat zelfs nog een stapje verder dan die van de RB16, maar niet zover als die van Mercedes. Dat was onmogelijk omdat het team dan de crashconstructie had moeten aanpassen en dat had Red Bull een token gekost.

Aanpassingen vloer

De wijzigingen aan de achterwielophanging lijken geholpen te hebben om de moeilijk te hanteren wagen van 2020 te temmen. Daarnaast gaven die wijzigingen Red Bull de mogelijkheid om wat aerodynamische aanpassingen te doen, in lijn met de nieuwe regels van de FIA rond de vloer van de wagen. "Er werd in de winter een middelgrote wijziging in de regelgeving doorgevoerd in de vorm van enkele aerodynamische beperkingen rond de vloer en de achterkant van de auto", vervolgt Newey. "Het was geen grote verandering, maar er was wel wat optimalisatie van de auto voor nodig."

Red Bull Racing RB16B vergelijking vloer Illustratie: Giorgio Piola

Red Bull was een van de eerste teams die de Z-vormige uitsparing in de zijkant van de vloer omarmde en heeft dit seizoen op dat vlak de meeste ontwikkelingen doorgevoerd. Tot nu toe heeft het bij vrijwel elke race upgrades meegenomen om het pakket te optimaliseren.

Dit is interessant, want het kan worden beschouwd als ultieme revanche voor de fouten die het team aan het begin van vorig jaar maakte en die er toe leidden dat de RB16 redelijk onhandelbaar was. "Toen we vorig jaar van de RB15 van 2019 naar de RB16 gingen, waren er een aantal dingen die we niet volledig begrepen", verklaart Newey. "Zelfs in de windtunnel en met al onze simulatieprogramma's zijn er nog altijd zaken die niet goed kunnen gaan en dat is precies wat er gebeurde aan het begin van 2020. Het kostte wat tijd om die problemen te begrijpen en op te lossen. Het voordeel daarvan is – zoals wel vaker het geval is – dat je dingen leert die je anders niet geleerd zou hebben. Je haalt meer uit de foute dan uit de goede dingen. Ik denk dat het ons goed van pas kwam bij wat we afgelopen de winter hebben gedaan en die ontwikkelingen hebben ons gebracht waar we nu staan."

Overgangsjaar

Dit jaar kan in veel opzichten worden beschouwd als een overgangsjaar, met een hoop beperkingen. Niet alleen de homologatie en het tokensysteem voor de huidige auto, maar vooral de invoering van het budgetplafond en de komst van de geheel nieuwe auto van 2022 zorgen er voor dat de teams in een flinke spagaat zitten, erkent Newey. "Ik zou zeggen dat dit de grootste verandering in de regelgeving is die we hebben meegemaakt sinds eind 1982 de grondeffect/venturi-auto's werden verboden. Het is echt een revolutie. Het enige dat echt hetzelfde blijft is de krachtbron. Al het andere is anders."

"We moeten de auto van dit jaar blijven ontwikkelen omdat we op dit moment kans maken op de titels, maar tegelijkertijd kunnen we ons niet alleen op dit jaar concentreren en negeren wat er nog gaat komen. We doen ons best om die twee ballen hoog te houden, terwijl we ook rekening moeten houden met de kostenbeperking die tot gevolg heeft gehad dat we het team op bepaalde gebieden helaas hebben moeten inkrimpen."