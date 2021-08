Canadese krant: "Britse beurswaakhond onderzoekt aandelenhandel Wolff"

De banden tussen Stroll en Wolff zijn al jaren innig. Beide teambazen zijn goed bevriend en delen regelmatig een privévliegtuig als ze van en naar Grands Prix reizen. En ook de onderlinge relatie tussen de twee Formule 1-teams Aston Martin en Mercedes is genoegzaam bekend. Aston Martin neemt niet alleen z’n krachtbronnen af bij de Zilverpijlen, maar een groot deel van het ontwerp van de auto’s van Aston Martin is afkomstig uit de keuken van Mercedes. Tot slot hebben ook de straatautodivisies van beide merken veel met elkaar te maken.

Op zich is dit alles niet strafbaar, maar het addertje onder het gras is de persoonlijke investering van Wolff in Aston Martin, vorig jaar april. Wolff kocht een pakket aandelen in de sportautofabriek, vlak nadat Stroll de onderneming had overgenomen. Ook nog niet erg, maar in mei 2020, een maand nadat Wolff een belang had genomen in Aston Martin, werd Tobias Moers door de Engelsen aangesteld als nieuwe CEO. Moers was jarenlang in dienst bij Daimler en onder meer de baas van AMG, een dochterbedrijf van Mercedes dat weer nauwe banden heeft met het Mercedes F1-team. En nog eens vijf maanden later, in oktober 2020, nam Mercedes-Benz zelf een belang van maximaal 20 procent in Aston Martin. Beide aankondigingen vielen volgens de Canadese krant Le Journal de Montreal samen met een aanzienlijke stijging van de waarde van Aston Martin. Die waarde is sinds april 2020 (voor de investering van Wolff) al met ruim 60 procent gestegen en dus zijn ook de aandelen van Wolff 60 procent meer waard geworden. Geen onaardige belegging.

De vraag die nu voorligt is: wist Wolff op het moment dat hij aandelen kocht dat Moers – de baas van AMG – bij Aston Martin zou gaan werken en vooral ook: was Wolff op de hoogte van de enorme investering (van ruim 300 miljoen euro) die Mercedes later dat jaar in het Engelse bedrijf zou doen, een investering waardoor Aston Martin veel meer waard werd? Kortom, had Wolff voorkennis?

Onderzoek Duitse toezichthouder

Volgens Le Journal de Montreal heeft de BaFin, de Duitse beurstoezichthouder, de aankoop van de Aston Martin-aandelen door Toto Wolff in november 2020 onderzocht in verband met handel met voorkennis. De BaFin heeft de zaak voor toetsing overgedragen aan de Britse beurswaakhond, de Financial Conduct Authority (FCA). Dat is gebeurd omdat Aston Martin aan de beurs van Londen staat genoteerd. Of dat onderzoek al resultaat heeft opgeleverd is niet duidelijk.

Le Journal de Montreal heeft bij het Mercedes Formule 1-team navraag gedaan over de kwestie, maar het team heeft laten weten er niets vanaf te weten. “We zijn niet op de hoogte van een dergelijke actie”, aldus woordvoerder Bradley Lord. “Alle noodzakelijke informatie is op het juiste moment aan de financiële autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk verstrekt.”

Aston Martin en de Duitse en Britse beursautoriteiten wilden geen commentaar geven.