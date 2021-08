Bevestiging eerste F1 Grand Prix van Qatar aanstaande

Qatar wordt al langere tijd genoemd als mogelijke locatie voor een Formule 1-race in 2021. De koningsklasse van de autosport hoopte dit jaar een recordaantal van 23 races af te werken, maar zag door de coronapandemie China, Canada, Singapore, Japan en Australië van de kalender verdwijnen.

Om het aantal wedstrijden op peil te houden, werd er tijdens de eerste seizoenshelft opnieuw een bezoek gebracht aan Imola en Portimao, terwijl er op de Red Bull Ring eind juni en begin juli voor het tweede jaar op rij twee races werden afgewerkt. Voor het tweede deel van het seizoen was reeds een terugkeer naar Istanbul Park aangekondigd en daar komt Qatar nu dus bij. De Formule 1 heeft namelijk nog altijd de intentie om dit jaar een seizoen bestaande uit 23 races af te werken. Mocht dat aantal onverhoopt niet gehaald worden, dan geldt 21 als minimum.

De Grand Prix van Qatar vindt plaats op 21 november, de dag waarop de Formule 1 eigenlijk terug zou keren naar Melbourne voor de Grand Prix van Australië. De plek van handeling wordt het Losail International Circuit, dat vooral bekend is van de MotoGP-races die er sinds 2004 worden verreden. In 2009 stond de baan op de kalender van de GP2 Asia Series. De twee races die dat weekend werden verreden, waren een prooi voor Nico Hülkenberg en Sergio Perez. Laatstgenoemde is daarmee de enige van de huidige Formule 1-coureurs die ervaring heeft op de baan in Qatar. Ook het WTCC en de World Superbike reden in het verleden op de 5.380 meter lange baan, die zich ten noorden van de stad Doha bevindt.

Naast de race in Qatar zou F1-eigenaar Liberty Media ook werken aan een tweede wedstrijd in Bahrein. De baan op het eiland in de Perzische Golf was vorig jaar ook al het decor van een tweetal Grands Prix. Toen werd het tweede treffen op een alternatieve lay-out verreden. Onduidelijk is of de Formule 1 ook dit keer zou opteren voor de kortere variant van de baan.