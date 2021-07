Hoe McLaren de uitdagingen voor het F1-seizoen van 2022 aanpakt

Alle tien de Formule 1-teams zijn momenteel volop in de weer met het ontwerp van hun nieuwe bolide voor 2022, die moet voldoen aan een gloednieuw technisch reglement. Dit doen ze terwijl ze zich moeten houden aan een kostenplafond, dat de uitgaven van de grote teams wat in moet perken. Daarnaast is er sinds dit jaar ook een nieuw reglement voor de hoeveelheid tijd die de teams mogen spenderen in de windtunnel en aan het zogenaamde CFD-werk (Computational Fluid Dyinamics). Om de onderlinge verhoudingen gelijk te trekken mag het team dat afgelopen jaar als laatste is geëindigd in het constructeurskampioenschap de meeste tijd doorbrengen in de windtunnel, terwijl de wereldkampioen het minste aantal uren ter beschikking krijgt. Die nieuwe regel en het kostenplafond maken de ontwikkeling van een nieuwe auto dit jaar nog wat interessanter.

McLaren heeft per jaar een stuk minder te besteden dan de drie grote teams van Mercedes, Red Bull en Ferrari. Toch heeft de renstal wat moeten snijden in de uitgaven om te kunnen voldoen aan de budget cap. Als nummer drie van het afgelopen F1-seizoen mocht het daarnaast onder het nieuwe reglement tot eind juni ook het op twee na minste tijd spenderen in de windtunnel. Voor de tweede helft van het jaar werd de balans opnieuw opgemaakt aan de huidige stand van het kampioenschap. Aangezien McLaren ook dit jaar weer derde staat bij de constructeurs, zullen ook de rest van 2021 alleen de teams van Red Bull en Mercedes in de windtunnel minder tijd kunnen spenderen aan de ontwikkeling van de nieuwe auto.

Het is een extra uitdaging waar McLaren’s technical director James Key en de rest van zijn team mee te maken krijgen. Het komt er daarbij dus vooral op aan om het maximale te halen uit de beperkte middelen die voorhanden zijn: ‘Wat dat betreft kleefden er wel wat nadelen aan die derde plek afgelopen jaar, omdat je daardoor wat gehinderd wordt met wat je onder de nieuwe reglementen mag doen”, vertelt Key. “Daarnaast zijn we ook zeker een slachtoffer van de COVID-situatie, de impact die het heeft gehad op de sport en het vertragen van de nieuwe reglementen tot 2022. Een hoop zaken die onder het kostenplafond vallen dit jaar, hadden namelijk samen moeten vallen met het nieuwe technische reglement. Het kostenplafond had daarop iets beter aangesloten. Het is jammer dat het hele reglement voor de windtunneltijd per team in een jaar komt waarin je tegelijkertijd twee auto’s moet ontwikkelen, terwijl de nadruk natuurlijk voor een groot deel op het lege vel papier voor 2022 ligt. Het is wel een beetje een tegenslag, maar je past je aan. Deze maand was er die reset, maar had ik het geweldige werk van Lando en Daniel en die podiumplekken daarvoor weg willen gooien? Natuurlijk niet, we zijn hier nog altijd om te racen. Je moet je een beetje aanpassen aan de situatie en nadenken over hoe je de ontwikkeling over twee auto’s verspreid wanneer je je aan de bovenzijde van die schaal bevindt.”

Het goede nieuws voor McLaren is dat het verschil in tijd dat McLaren aan het aerowerk mag besteden vergeleken met de andere teams kleiner is dan aanvankelijk was gepland. “Het [verschil] is iets minder dit jaar dan aanvankelijk de bedoeling was. De stijgende lijn van de hoeveelheid tijd voor de nummer 1 tot de nummer 10 was aanvankelijk nog steiler, en volgend jaar neemt dat verschil nog meer toe. Of dat juist is of niet, dat weet ik niet. Ik bedoel, wij waren nooit een grote voorstander van het idee toen het werd voorgesteld. Maar tegelijkertijd zagen we er ook wel de logica van in. Destijds was er een gigantisch verschil tussen het eerste en het laatste team. Het kostenplafond en de nieuwe regels voor het aerowerk hebben dus wel zin. Anders riskeer je dat je klem komt te zitten. Wat dat betreft is het dan ook geen slechte regel denk ik, maar het moet wel eerlijk zijn. We zullen zien hoe het volgend jaar gaat zijn. Als de verhoudingen ieder jaar op en neer schommelen, is het duidelijk ook geen goede oplossing. Misschien moet het iets minder streng worden, maar tot die tijd werkt het ons een beetje tegen denk ik.”

Diverse fasen van ontwikkeling

Hoewel we al halverwege het seizoen zitten, stelt Key dat het wat betreft de ontwikkeling van de 2022-auto nog altijd vroeg dag is. De leercurve is steil en er moet nog een hoop ontdekt worden over de nieuwe regels, zelfs al zijn die op een aantal punten vrij strikt.

“Het aantal middelen en de vrijheden waarover we nu beschikken, zorgt zelfs nu nog voor een vrij productieve ontwikkeling van de huidige auto’s. Voor de auto’s van 2022 wordt het een heel andere manier van ontwikkelen. Je kijkt meer naar de fundamentele principes, vooral in dit stadium. Nu probeer je de grote delen meteen op de juiste manier werkend te krijgen. Daarna komt het aan op de details. Op dit moment leren we nog ontzettend veel, we definiëren onze voornaamste geometrieën en de architectuur van de auto. Op dit punt in het jaar proberen we zoveel mogelijk ruimte voor potentie te creëren met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de auto. Daarna kom je tot de Kerst in een lang proces van bijna zes maanden dat puur uit aerowerk bestaat, zodra de basis eenmaal is gedefinieerd.”

Volgens Key worden de grote stappen gezet zodra de auto’s in februari volgend jaar hun eerste serieuze meters maken en de data worden geanalyseerd. De teams krijgen dan niet alleen feedback over hun eigen auto, ze zien ook wat de rest heeft gedaan.

“Je hebt een aantal momenten. Eentje is wanneer je je eigen auto op het circuit ziet en kijkt of er ergens een correlatie is die beter kan, of dat je de sterktes en zwaktes van je auto leert kennen. Misschien zitten er nog wel een paar onverwachte zaken tussen. Dat zorgt er direct voor dat je prioriteiten kunt stellen met de ontwikkeling. Dat is een tweede moment. Natuurlijk krijgt iedereen dan ook de auto van de anderen te zien. Misschien, net als dit jaar met de kleine wijzigingen aan de vloer, zie je dan ook wel dingen waarvan je denkt: “Oké, waarom hebben wij daar niet aan gedacht? Dat is een goed idee, laten we kijken of het ook op onze auto werkt.” Dat is een derde moment. Ik verwacht dan ook dat we tussen nu en volgend jaar een vrij grote ontwikkeling gaan zien. Misschien dat de lijn volgend jaar wat minder steil wordt, maar in dat geval betekent het wel dat we een hoop spannende gevechten op de baan gaan zien. Misschien leidt dat er wel toe dat we in 2023 auto’s gaan zien die op mechanisch vlak nog verder tot de limiet worden geduwd. Tegen die tijd ga je namelijk op andere onderdelen winst boeken. Of het nu aerodynamisch of mechanisch is. We hebben dan ook een paar interessante jaren voor de boeg, terwijl we allemaal minder te besteden hebben. Dat is een geweldige uitdaging.”

Tekst loopt door onder de foto

De F1-wagen van 2022 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Key denkt dat het onvermijdelijk is dat verschillende teams momenteel diverse richtingen volgen, wat het des te interessanter maakt om tijdens de wintertests erachter te komen wat alle teams hebben neergezet: “Ik denk dat iedereen met een andere interpretatie voor de dag komt. De laatste keer dat we zo’n grote verandering hebben gezien was waarschijnlijk in 2009, toen de hele auto veranderde. Toen hebben we ook verschillende aanpakken gezien. Dubbele diffusers daargelaten, wat halverwege het seizoen de norm werd, zagen we ook verschillende ideeën op het gebied van bodywork, het chassis en de neus. Uiteindelijk vloeide het toch allemaal een soort van samen tot iets soortgelijks. Met minder middelen tot je beschikking krijgen we denk ik wel grotere verschillen te zien tussen de auto’s wanneer ze onthuld worden volgend jaar.”

Eigen middelen

McLaren maakt het zichzelf nog wat lastiger door het feit dat het nog altijd gebruikmaakt van Toyota’s windtunnel in Keulen, in afwachting van de realisatie van haar eigen windtunnel. Het gebruikmaken van de windtunnel van een klant in een ander land is uiteraard geen optimale situatie. Het goede nieuws is wel dat de CFD-technologie in de McLaren-fabriek in Woking nu van het allerhoogste niveau is.

“We hebben nog geen toegang tot de nieuwe faciliteit waar we momenteel in investeren”, vervolgt Key. “Maar de investering waar we nu wel al de vruchten van plukken is de upgrade van onze CFD-hardware. De jongens hebben het vorig jaar fantastisch gedaan, waardoor we sinds het begin van het jaar, toen we begonnen met de ontwikkeling van de 2022-auto, gebruik kunnen maken van de upgrade. Dat heeft ons absoluut geholpen met de methodiek en aanpak wat betreft de aerodynamica. We begrijpen de middelen die we hebben en kennen ze door en door. We kennen hun sterke en zwakke punten, waardoor we ze ook correct kunnen toepassen. Wanneer je grote knopen moet doorhakken voor de ontwikkeling kan een auto kan een hoop daarvan nog steeds gedaan worden aan de hand van data uit de windtunnel. Die speelt met het verifiëren van de data nog altijd een grote rol. We hebben nu striktere regels voor het gebruik van de windtunnel en CFD, dus je moet je moment kiezen wanneer je dat soort werkt doet. Vervolgens kiezen we de data waarmee we tevreden zijn en waar we het meeste uithalen.”

“Met de nieuwe investeringen die er de komende jaren aan komen is het meer een kwestie van het verfijnen van het werk dat we toch al konden doen, en in sommige gevallen kunnen we ook andere dingen doen. Daar kijk ik echt naar uit. Voor de grote beslissingen, voor de grote onderdelen van een auto die je moet vormen en ontwikkelen, volstaat ons huidige gereedschap absoluut. Het komt vooral aan op de details, waar we momenteel misschien nog een beetje in het nadeel zijn.”

Omgaan met eventuele wijzigingen

De grote vraag is of de coureurs elkaar met de nieuwe auto’s voor 2022 daadwerkelijk makkelijker kunnen volgen. Die vraag zal op z’n vroegst echter pas begin volgend jaar tijdens de wintertests beantwoord kunnen worden, erkent ook Key: “Er is nog een hoop onderzoek te doen naar de nieuwe auto en hoe deze werkt. Maar er is een hoop werk in de reglementen gestopt om het doel ervan uit te laten komen. Potentiële mazen in de wet of gebieden die het makkelijker volgen tegen kunnen werken zijn besproken, behandeld en in zekere zin ook aangepast. Aan het begin van het jaar zal je zeker makkelijker kunnen racen met de nieuwe auto’s dan met de huidige bolides, maar zodra de teams de details op gaan zoeken gaat het wel iets lastiger worden denk ik. In 2023 kunnen er echter opnieuw veranderingen door worden gevoerd om daarmee alles dat het close racing tegenwerkt recht te zetten. IK denk dan ook dat de regels solide genoeg zijn om de gedachte erachter vrij goed na te kunnen leven.”

Tekst loopt door onder de foto

De F1-wagen van 2022 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Formule 1’s sportief directeur Ross Brawn heeft al aangegeven dat er in de nieuwe reglementen ruimte is voor eventuele aanpassingen in 2023, mochten teams iets hebben gevonden wat het voor een andere coureur lastiger maakt om zijn voorligger te volgen. Die eventuele wijzigingen kunnen het voor een team nog wat lastiger maken denkt Key.

“Normaalgesproken worden dit soort wijzigingen op een vrij amicale wijze besproken. Er zal een discussie volgen, maar er zullen ook logische besluiten worden genomen, dus we zullen zien. We moeten echter ook eerlijk zijn. Teams hebben reglementen ontvangen waar lang over is nagedacht en natuurlijk zullen we er het maximale uit proberen te halen. Er moet dus wel een eerlijk proces volgen.”

De zorgen voor 2023 zijn echter voor een andere dag. Voorlopig blijft McLaren stug doorgaan met de ontwikkeling van de eigen auto op de manier waarop het Britse team de regels heeft geïnterpreteerd: “Ik geniet ervan dat we allemaal geloven in wat we als team neer proberen te zetten. Ook van het feit dat we er vanaf het begin, ik denk, op een vrij conceptuele manier naar hebben gekeken en wat het team heel goed heeft aangepakt. Tot dusver is het een heel leuk proces geweest. Op dit moment is er nog een hoop te doen, maar ik weet zeker dat elk team zich op dat punt bevindt. Als we die eerste mijlpalen binnenkort en op de juiste manier af kunnen vinken, is het vervolgens gewoon een kwestie van ons plan voortzetten tot volgend jaar, hopende dat we aan alle zaken hebben voldaan.”

“Het is een heel ander proces geweest, maar wel een mooi proces. Ik geniet echt van de samenwerking. De sfeer binnen het team over de auto voor 2022 is heel erg goed."