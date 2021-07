Red Bull vraagt FIA om review van straf: De regels, kansen en meer

Waarom komt Red Bull alsnog met dit verzoek?

De eerste vraag luidt natuurlijk waarom Red Bull nu, met alweer een nieuw raceweekend voor de boeg, nog in actie komt. Het antwoord is tweeledig. Allereerst is het belangrijk om te weten dat Red Bull het verzoek tot een herziening van Hamiltons straf al op vrijdag 23 juli heeft ingediend bij de FIA. De internationale autosportfederatie is dinsdag pas met de zogenaamde 'summons' naar buiten gekomen: documenten waaruit blijkt dat beide teams naar de wedstrijdleiding worden gesommeerd. Die documenten worden openbaar gemaakt en daardoor is het Red Bull-verzoek op dat moment pas in de publiciteit gekomen.

Een tweede reden is in de International Sporting Code van de FIA te vinden. Artikel veertien van dat document is volledig gewijd aan de review van een eerdere straf. Er valt onder meer in te lezen: "De termijn waarbinnen een verzoek tot herziening kan worden ingediend, verstrijkt veertien dagen na het einde van de desbetreffende sessie." Oftewel: Red Bull had veertien dagen de tijd om het verzoekschrift in te dienen bij de FIA. In dat licht bezien is Red Bull helemaal niet zo laat en had het team tot de zondag van het Hongaarse GP-weekend de tijd.

Wat houdt een verzoek tot review precies in?

Een blik op de International Sporting Code leert ook wat een verzoek tot zo'n review inhoudt. Daarbij is cruciaal om te benoemen dat een verzoek tot herziening iets anders is dan een protest, hetgeen in de praktijk vaak door elkaar wordt gehaald. Een formeel protest staat in artikel dertien van hetzelfde document uitvoerig beschreven en moet doorgaans eerder worden ingediend. Het vragen om een herziening is geen protest en in zekere zin heel anders.

Zo draait hij bij een review allemaal om het aanleveren van nieuw bewijsmateriaal. Of zoals in de officiële FIA-documenten te lezen valt: "Er kan om een herziening worden gevraagd als er een significant, relevant en nieuw element is gevonden dat op het moment van de eerste uitspraak niet beschikbaar was voor de stewards." Juist dit is de route die Red Bull bewandelt. "Vervolgens komen de stewards - persoonlijk of op andere wijze - bijen op een afgesproken datum, waarop zij ook alle partijen horen om relevante uitleg te verzamelen. Daarna kunnen zij een oordeel vellen met de nieuwe, voorgelegde feiten voor ogen." Het is trouwens goed om te vermelden dat het om dezelfde stewards gaat die ook de initiële straf hebben uitgedeeld. In dit geval moet Red Bull het verhaal dus hard maken bij de stewards van de Britse GP.

Hoe gaat het proces in de Red Bull-Mercedes nu zaak verder?

Het laatste aspect brengt ons meteen bij de specifieke casus van Red Bull. Want hoe gaat de procedure verder? Om te beginnen moeten Red Bull en Mercedes deze woensdag aan de FIA laten weten wie ze bij de videoconferentie van donderdag willen hebben. Het gaat bij de teams in ieder geval om de teammanager, al mogen formaties maximaal drie getuigen oproepen. In het geval van Red Bull is het waarschijnlijk dat ook Max Verstappen acte de présence geeft bij de zitting. De wedstrijdleiding heeft hem immers nog niet kunnen horen na de crash op Silverstone en zijn verhaal kan als 'getuigenverklaring' nieuw bewijs vormen.

Dat is sowieso de hamvraag van deze zaak: wat behelst het nieuwe bewijs van Red Bull? Een verklaring van Verstappen vormt waarschijnlijk een deel van het antwoord, al zegt Red Bull ook data te hebben waaruit zou blijken dat Hamilton de bocht nooit of te nimmer had kunnen halen met zijn hoge snelheid en het feit dat hij zo ver van de apex zat. Op die manier wil Red Bull ander licht laten schijnen op de schuldvraag. In het eerste verdict hebben de stewards immers laten weten dat Hamilton 'predominantly to blame' was, al hebben ze daarbij niet aangegeven of de verdeling tussen beide coureurs 60-40 is of eerder 95-5. Doordat ze de één na lichtste straf hebben gekozen, lijken de stewards echter naar de eerste optie te wijzen. Red Bull wil die verhouding graag laten kantelen met 'nieuw' bewijs en in overeenstemming daarmee ook de strafmaat laten aanpassen.

Wat zijn de kansen op een zwaardere straf voor Hamilton?

Slotvraag luidt natuurlijk hoe reëel dat is, hoe groot is de kans dat Hamilton daadwerkelijk zwaarder wordt bestraft en eventueel zijn overwinning kwijtraakt? Alhoewel de tijdstraf van tien seconden nog altijd iets onrechtvaardigs heeft en een stop-and-go penalty meer op z'n plaats leek, gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de kans op een verandering achteraf klein is. Zo moeten de stewards voor een tegemoetkoming aan Red Bull eigenlijk tweemaal overstag gaan. Allereerst moet het voorgedragen bewijs als significant genoeg worden gezien om de zaak te heropenen. In het verleden is al gebleken dat vergelijkbare processen hier vaak op zijn stukgelopen en dat de stewards geen aanleiding zagen om de zaak te heropenen. Als het in dit geval wel zou gebeuren, dan moeten diezelfde stewards nog altijd een tweede keer overstag gaan door de strafmaat aan te passen. Daarbij moeten ze als het ware over hun eigen schaduw heen stappen en (indirect) erkennen dat het initiële besluit niet toereikend was.

De kans daarop lijkt klein en dat wordt bevestigd door een kleine blik op het recente verleden. Zo heeft Ferrari na de tumultueuze GP van Mexico in 2016 ook gevraagd om een herziening van de tijdstraf voor Sebastian Vettel. Het was de befaamde race met "here is a message for Charlie" en Verstappen die achter het podium werd weggehaald. Ferrari moest de bokaal nadien aan Daniel Ricciardo geven, vroeg om een herziening, maar haalde bakzeil. Hetzelfde overkwam de combinatie Vettel-Ferrari nogmaals in Canada 2019. Vettel wisselde na die race de bordjes van de eerste en tweede plaats, Ferrari vroeg andermaal om een herziening op basis van nieuw bewijs (nota bene een analyse van Karun Chandhok) maar kreeg andermaal nul op het rekest. Alfa Romeo heeft ook al tweemaal hetzelfde meegemaakt, respectievelijk bij de tijdstraffen na de Duitse GP van 2019 en de GP van Emilia-Romagna in 2020.

Het maakt duidelijk dat de voortekenen niet meteen gunstig zijn voor Red Bull, al is het in meerdere opzichten wel logisch dat de formatie van Christian Horner dit probeert. Om te beginnen gaf de teambaas in zijn perspraatje na de race al aan te zullen kijken naar alle mogelijkheden om de straf aan te vechten. Doordat de onvrede nog altijd hoog zit en beide partijen de voorbije weken veel stampij hebben gemaakt, is het logisch om de daad bij het woord te voegen. Bovendien gaat het ook om een signaal afgeven, een signaal dat naadloos bij deze titelstrijd past. Zo hebben Red Bull en Mercedes elkaar naast de baan al op vele manieren bestreden. Het merk met de ster heeft achter de schermen geklaagd over de Red Bull-pitstops, heeft (met succes) gepleit voor technische richtlijnen en kan nu verwachten dat Red Bull ook alles uit de kast haalt om terug te slaan. De kans op succes oogt ditmaal niet heel groot, maar het is in ieder geval goed voor een nieuwe episode is deze toch al beklijvende titelstrijd.

Video: Tom Coronel analyseert het incident tussen Hamilton en Verstappen