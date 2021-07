Brown niet bang voor vertrek sponsoren bij terugkeer luide motoren

De Formule 1 maakt nog tot en met 2024 gebruik van de huidige hybride V6-turbomotoren, maar daarna wil de koningsklasse overstappen op een nieuw motorreglement. Hoe dat reglement eruit moet komen te zien is nog onduidelijk, maar het onderwerp staat wel al op de agenda. Zo vond er vorige maand nog een bijeenkomst plaats tussen de Formule 1, de FIA, de huidige motorfabrikanten en vertegenwoordigers van Audi en Porsche met de nieuwe motoren voor 2025 als voornaamste gespreksonderwerp.

Red Bull – dat vanaf volgend jaar de motoren van Honda in eigen beheer zal overnemen – ziet de Formule 1 het liefst terugkeren naar een krachtbron die de nodige herrie produceert en emotie oproept. De complexe hybride-technologie moet in dat geval plaatsmaken voor een goedkopere en spectaculairdere krachtbron, die wel gebruikmaakt van milieuvriendelijke, synthetische brandstof. Volgens de Red Bull-teambaas komt de Formule 1 daarmee tegemoet aan de wensen van de fans, terwijl de sport met een milieuvriendelijke brandstof ook aan het groene imago van de sport denkt.

Niet alle partijen worden enthousiast van de plannen van Horner. Zo vreest Mercedes-teambaas Toto Wolff dat grote sponsoren de Formule 1 de rug toe zullen keren als de sport de huidige hybride-technologie vaarwel zegt. Volgens Wolff willen sponsoren niet geassocieerd met een sport die gebruikmaakt van luide motoren die brandstof slurpen, maar volgens McLaren CEO Zak Brown – die zelf een achtergrond in de marketing heeft – zullen ook grote sponsoren het idee van Red Bull omarmen.

“Het is vooral belangrijk dat de Formule 1 duurzaam is”, vertelt Brown. “Je kunt daar op verschillende manieren aan voldoen. Ik denk niet dat sponsoren wakker liggen van hoe je dat doel bereikt, zo lang het maar duurzaam is. Of je nu een verbrandingsmotor op duurzame brandstof hebt, of een elektrische of hybride krachtbron hebt, het voornaamste is dat de Formule 1 vooroploopt met de technologie en dat duurzaamheid net zo belangrijk is voor de sport en de wereld.”

Wens van autofabrikanten

Volgens Brown denkt Wolff als Mercedes-teambaas vooral aan het belang van de grote autofabrikanten, die met hun personenauto’s anders denken over de verschillende uitdagingen op korte en lange termijn op het gebied van duurzaamheid: “Je hebt hier vooral de mening van een fabrikant gehoord, die het duurzaamheidselement in lijn wil hebben met hoe zij de markt benaderen”, aldus Brown over de uitspraken van Wolff. “Voor partners is duurzaamheid in het algemeen het belangrijkste. Zij liggen niet wakker van het product dat daarvoor moet zorgen. Of ik denk dat fans en zakelijke partners zich afkeren van de sport als de Formule 1 kiest voor duurzaamheid die qua technologie verschilt van de auto-industrie? Ik denk niet dat partners of fans dat erg zullen vinden.”

Toch denkt Brown wel dat het belangrijk is dat ook de mening van Wolff – en daarmee die van de grote autofabrikanten – gehoord moet worden: “We moeten de mening van de fabrikanten wel in overweging nemen. Zij vormen een enorm deel van de sport, dragen ontzettend veel bij aan de sport en we hebben ze daardoor ook nodig.”