De televisiebeleving van de Formule 1 is het voorbije decennium flink verbeterd door fans beter te informeren en de kijkervaring te verbeteren. Graphics in beeld helpen fans om de sport te begrijpen, bovendien is men constant bezig met het testen van nieuwe technieken en camerastandpunten om de actie beter in beeld te brengen. Maar de invoering van de helmcamera heeft er echt voor gezorgd dat de kijker dichter bij de actie zit dan ooit tevoren. De camera heeft een doorsnede van 9 millimeter en is geplaatst in de zijkant van de helm. Zodoende ziet de kijker wat de coureur door zijn vizier ziet. Het levert spectaculair beeldmateriaal op.

Een van die momenten was de openingsrace van 2022 in Bahrein. Charles Leclerc en Max Verstappen vochten daar een paar ronden om de leiding in de wedstrijd. Via de camera in de helm van Leclerc slaagde de F1-regie erin om het gevecht vanuit het oogpunt van de Monegask in de huiskamers van de kijker te brengen. Zo was de beslissende inhaalactie voor de overwinning uiteindelijk vanuit de cockpit te zien. Het was voor de makers een grote uitdaging om een camera te bouwen die voldeed aan de kwaliteit die F1 wil leveren in combinatie met de veiligheidseisen die gelden voor helmen in F1.

Veiligheid

Alex Haristos is operationeel directeur van de Racing Force Group en uitvinder en eigenaar van de ‘Driver’s Eye’-technologie. Hij legt uit: “We zijn niet begonnen met het idee dat we een camera wilden waarmee we de beste beelden konden schieten. We zijn begonnen met de veiligheidsaspecten. Zo hebben we eigenlijk omgekeerd gewerkt, dat was heel uitdagend. We hadden de juiste positie gevonden naast het oog van de coureur en we konden het plaatsen in de vulling aan de rand van de helm. Maar de camera moet kleiner zijn dan de voering van de helm, anders komt de coureur met zijn gezicht in aanraking met de camera.”

Tekst gaat verder onder de foto

De helmcamera die in F1 gebruikt wordt, weegt slechts 1,4 gram. Foto: Racing Force Group

Er werd een camera met de bijbehorende sensoren gevonden. De elektronica waarmee de camera aangestuurd wordt, werden in de auto verwerkt en lopen met een hele dunne kabel naar de helm. Haristos spreekt dat erna zes of zeven pogingen een doorbraak geforceerd werd. “We waren er als eerste bij, het is een groot succes”, zegt hij. “Ik had het eerst niet eens door, maar mensen zaten hier echt op te wachten.”

Ondanks dat F1 nu pronkt met de nieuwe beelden, was er eerst geen enthousiasme. En dus trok Haristos op met de elektrische raceklasse Formule E, waar men meteen mee wilde werken. Het bleek een goede manier om de technologie te testen, ook al betekende de waardevolle informatie op de dashboards van de elektrische wagens dat sommige elementen niet in beeld gebracht konden worden. Het was echter altijd de bedoeling om de techniek naar F1 te brengen. Het exclusiviteitscontract met Formule E kwam in de zomer van 2021 ten einde en kort daarna was het raak: “Na tien dagen waren we in Spa en deden we de eerste test met Fernando Alonso, dat was ontzettend spannend.”

Enthousiaste reacties

Haristos herinnert zich het moment dat hij in de regieruimte van F1 stond met Roberto Dalla en Dean Locke, twee topmannen op F1-televisiegebied. Zij bekeken de eerste beelden die gemaakt werden met de helmcamera. Het was bedoeld als een test, maar dat veranderde snel: “Na een paar seconden vroegen ze mij of het uitgezonden kon worden, ze wilden het graag live laten zien. Ik stemde in. Dat deden ze zo’n dertig seconden en een minuut daarna begonnen alle telefoons in de ruimte te rinkelen. Iedereen wilde weten wat het was.”

En zo groeide de helmcamera al snel uit tot een belangrijk onderdeel van de tv-registratie van F1. Alle coureurs die rijden met een helm van Bell, dat merk is onderdeel van de Racing Force Group, kregen vorig jaar al een helmcamera. Intussen werd het systeem verbeterd met een ander camerastandpunt en werd de stabilisatie van het beeld verbeterd. Het stabiliseren van de beelden werd overigens wel dusdanig gedaan zodat het rauwe uiterlijk van de beelden overeind zou blijven. Haristos is van mening dat de toevoeging van de technologie goed ontvangen is in F1. “We doen zaken met F1, de sport produceert content en verkoopt het aan de zendgemachtigden, daardoor krijgen de teams meer exposure. Het is een uniek project en voor de coureurs is het ook een vorm van extra aandacht.”

Tekst gaat verder onder de foto

Coureurs met een Bell-helm kregen de camera als eerste geïnstalleerd, maar in 2023 krijgen alle rijders op de grid een helmcamera. Foto: Racing Force Group

In tegenstelling tot de Formule E is er in de Formule 1 niets weggeblurd, waarmee de teams best wel wat informatie weggeven. Coureurs zijn echter enthousiast. “Het zijn prachtige beelden, al is het een nachtmerrie om mijn lijnen op deze manier te analyseren”, zegt Alfa-rijder Zhou Guanyu. “De beelden zijn bedoeld voor het publiek, maar het team kan wel zien welke aanpassingen je maakt op het stuur. Het is minder privé.”

Ontwikkeling voor andere sporten

Het succes van de helmcamera heeft ervoor gezorgd dat de volledige grid er in 2023 mee uitgerust wordt, zoals vorig jaar voorgesteld werd in een van de F1 Commission-meetings. Het modulaire ontwerp van het systeem heeft ervoor gezorgd dat het ook geschikt is voor helmen van andere merken. “In de ontwikkeling was het in de eerste plaats cruciaal om te zorgen dat het ontwerp geschikt zou zijn voor meerdere merken”, legt Haristos uit. “Toen we aan dit project begonnen was het droomscenario dat deze technologie voor iedereen beschikbaar zou zijn. We werken dankzij de technologie met hetzelfde doel, we ondersteunen waar nodig met het aanpassen om het functioneel te maken voor een andere helm.”

De helmcamera woog 2,5 gram en er zijn al stappen gemaakt om het gewicht verder te reduceren waardoor het systeem nu 1,4 gram weegt. Het blijft een concept in ontwikkeling en daarbij wordt ook gekeken naar andere sporten: “Bijvoorbeeld naar het skiën”, zegt Haristos, al is er elders in de autosport ook interesse. “Kun je je de afdaling voorstellen met die beelden? Je hebt alleen geen auto, enkel een atleet en veiligheidseisen. We hebben bijvoorbeeld wel stroom nodig.”

Het zal voor de teams en coureurs praktisch gezien weinig opleveren, maar in het Drive to Survive-tijdperk van de Formule 1 kan de helmcamera helpen om fans nog dichter bij de actie te brengen.

Ferrari-rijder Carlos Sainz reed in 2022 al met een helmcamera.