De weg naar de Formule 1 is voor Nyck de Vries vrij ongewoon verlopen. Via diverse opstapklassen, zoals de World Series by Renault, GP3 en Formule 2 belandde hij uiteindelijk in de endurance-racerij en de Formule E. De connectie met de Formule 1 bleef altijd. Hij was junior bij McLaren en kwam later bij Mercedes terecht. De Vries wordt door meerdere oud-collega's geprezen om zijn doorzettingsvermogen. Daarnaast is de Nederlander ook iemand van details en in zijn weg naar succes in F1, is dat wel iets waar hij zorgvuldig mee moet omgaan.

Momenteel is de kersverse AlphaTauri-coureur zich druk aan het voorbereiden op zijn eerste jaar in de Formule 1. Door een uitstekende invalbeurt bij Williams in Monza bemachtigde hij een vast stoeltje bij de Italiaanse renstal. Performance coach Pyry Salmela ziet dat De Vries zijn uiterste best doet. Het tweetal heeft net een trainingskamp gehad in Dubai. De Nederlander is iemand van de details.

"Commitment, vastberadenheid en perfectionisme zijn mijn grootste krachten", zegt De Vries in de podcast van AlphaTauri. "Tegelijkertijd is het laatste ook mijn valkuil. Als je doorschiet dan verlies je je focus een raak je jezelf kwijt in de details. Je intuïtie, talent en gevoel raken verlamd doordat je te graag wil. Racen gaat nog steeds veel om gevoel en intuïtie. Als je in de auto zit dan moet je hoofd vrij genoeg zijn om met dat gevoel om te gaan. Als je te graag wil en de zaken overdrijft en te veel nadenkt, dan verlamt dat je gevoel en heeft dat weer invloed op je performance."

"Als je kijkt naar succesvolle mensen in verschillende sectoren, dan komt de aandacht voor details altijd naar voren. Dat is waarom de balans er zo toedoet", vervolgt de man uit Uitwellingerga "Kijk maar naar The Last Dance (documentaire, red.) van Michael Jordan. Hij hamerde bij zijn teamgenoten op details. Hij pushte iedereen constant tot de limiet. Hij was een machine en is een levende legende, maar balanceerde ook op het randje. Je moet veeleisend zijn en op alle vlakken alles geven om succesvol te worden, maar als je daar te ver in doorgaat kan het tegen je keren."

