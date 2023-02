FIA-president Mohammed Ben Sulayem staat al weken centraal in een rel nadat hij en de rechtenhouders van de Formule 1 publiekelijk stampij maakten. Toen enkele weken geleden bekend werd dat een partij uit Saudi-Arabië de Formule 1 wilde kopen voor 20 miljard dollar, zei Ben Sulayem dat die prijs de inflatie van de sport liet blijken. In een brief lieten juristen van de F1 aan de man uit Dubai weten dat het volledig verkeerd was dat de FIA zich bemoeide met de commerciële zaken van de sport. "De FIA ​​heeft ondubbelzinnige toezeggingen gedaan dat zij niets zal doen om de eigendom, het beheer en/of de exploitatie van die rechten te schaden", stond er in de brief. "Wij zien dat de reactie gemaakt op het officiële socialmedia-account van de FIA-president, daar op een onacceptabele manier tegenin gaan."

Ben Sulayem heeft nog twee andere problemen aan zijn hoofd. Een lid van de Britse Hogerhuis noemde hem recent zeer onbeleefd en onprofessioneel. Paul Scriven was een van de negentig politici die Ben Sulayem vorig jaar een brief schreven, waarin ze hun zorgen uitten over de mensenrechten in veel van de Golfstaten waar de F1 racet. Scriven was zeer geïrriteerd dat hij geen antwoord kreeg, en maakte zich ook zorgen over het feit dat F1-coureurs geen politieke statements meer mogen maken zonder toestemming. “Waarom denk je dat je parlementariërs kan negeren?”, schreef Scriven. “Denk je dat de zorgen over mensenrechten en het beleid van de FIA boven kritiek moeten staan? We hebben een brief geschreven om deze zorgen die bij het publiek leven te benoemen, en we verwachten openheid en transparantie van de FIA.”

Niet veel later publiceerde The Times oude quotes van Ben Sulayem die op zijn oude website stonden, waarin hij kleinerend praatte over vrouwen. Over dingen die hij niet leuk vond, zei hij: “Vrouwen die denken dat ze slimmer zijn dan mannen, waarmee ze niet de waarheid spreken.” De FIA reageerde met een statement waarin ze stelden dat deze oude teksten de mening van Ben Sulayem niet representeren. De golf aan negatieve verhalen rond de FIA-president hebben ervoor gezorgd dat er mensen zouden zijn, zij het op hoog of lokaal niveau, die van hem af willen. Zo’n scenario kan voor politieke onrust zorgen richting het nieuwe F1-seizoen. De nieuwe teambaas van Ferrari, Frederic Vasseur, denkt echter dat het verhaal rond Ben Sulayem zo groot is geworden, omdat er niets anders te doen was, en dat als de baanactie eenmaal weer begint, de focus daarop komt te liggen. “Ik ben er echt van overtuigd dat dit verhaal vanzelf verdwijnt als we auto’s op de baan brengen. Natuurlijk zullen we erover praten, maar ik hoop er zoals altijd op dat we de focus op het sportieve aspect kunnen houden.”