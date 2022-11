Marko ziet Vettel in managementfunctie terugkeren bij F1-team

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi hing Sebastian Vettel zijn helm na vijftien volledige seizoenen in de Formule 1 en enkele races in 2007 aan de wilgen. Na 299 races, waarin hij 53 keer won en vier keer de wereldtitel veroverde, vindt de Duitser het tijd om zich bezig te houden met andere interesses. Zelf sluit hij niet uit dat hij in de toekomst in een andere functie nog eens terugkeert in de Formule 1 en bij Red Bull Racing lijken ze daar ook op voor te sorteren. "Het is niet onmogelijk dat hij terugkeert in een hoge managementfunctie", vertelt Helmut Marko in gesprek met Sky Sports Duitsland.

Vettel sprak zaterdagavond op het Yas Marina Circuit niet alleen met zijn voormalige Red Bull-baas Marko, maar ook met teambaas Christian Horner. Het ging slechts om een normaal gesprek, maar Marko onthulde na afloop wel iets over de inhoud: "We hadden een discussie. Als hij een hoge positie binnen het management kan krijgen, dan denk ik dat het hem kan aanspreken. Dat werd wel duidelijk uit het gesprek. Maar laat hem nu maar even wat bomen planten, dan zien we daarna wel wat er gebeurt", aldus Marko, die zelf denkt dat Vettel wel geschikt is voor een dergelijke functie. "Hij zou zeker de potentie hebben, maar ook de juiste persoonlijkheid."

Horner, onder wiens hoede Vettel vier keer op rij wereldkampioen werd tussen 2010 en 2013, ziet in de Heppenheimer een uitstekende kandidaat om zo'n functie te gaan vervullen. "Hij is een van die mensen die irritant goed is in alles wat hij doet. Als hij voor een dergelijke carrière kiest, dan zou hij er heel goed in zijn", legt Horner uit. "Hij kent mensen, hij begrijpt wat de waarde van mensen is en hij begrijpt welke bijdragen zij leveren aan successen. Het hangt helemaal van hemzelf af op welke onderwerpen hij zich wil storten."

Vettel als lid management terug naar Red Bull?

Hoewel Vettel pas net uit F1 is vertrokken en een terugkeer in de sport voorlopig nog even geen serieuze optie lijkt, ziet Red Bull het in ieder geval wél zitten. Mocht de 35-jarige coureur er wel oren naar hebben, dan heeft het energiedrankenconcern interesse in zijn diensten. "We hebben de boodschap gehoord en we hebben twee teams. We staan ervoor open", zegt Marko. "Maar Sebastian, er is een belangrijk verschil: als managementlid moet je eerder beginnen, later vertrekken én je krijgt maar een fractie van het geld waar je als coureur aan gewend was!"