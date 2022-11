Mercedes gaat de komende maanden snoeihard werken om met de W14 goed aan de start te komen in 2023. De Formule 1 start dan op 5 maart met de Grand Prix van Bahrein. James Vowles, de man achter de strategieën bij het Duitse merk, zegt dat de ervaringen van 2022 daaraan bij gaan dragen. "Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat we nu echt alles weten van de W13 of daar in de winter achter komen. Gedurende het jaar leerden we veel en ontdekten we veel nieuwe zaken die we moesten leren begrijpen, en snel moesten ontwikkelen. Maar je als je een vergelijking maakt waar we eerst waren, niet zo zeer in Bahrein, want daar waren we na het testen aardig competitief, maar zeker na Melbourne en vanaf Imola, want die reeks aan circuits is aardig normaal. Dan is dat niet vergelijkbaar met waar we na de update in Austin stonden, dat was de laatste update die we naar Amerika, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi brachten", zegt de Brit in een terugblik op het seizoen.

Mercedes gaf dit jaar meermaals aan dat het ene probleem het andere opvolgde, wat de ontwikkeling in de weg zat. "Er zijn zeker wat ups en down geweest", gaat hij verder. "Dat is wat ik bedoelde met dat deze auto onderdelen heeft waarvan we denken dat we ze begrijpen, en dingen heeft die we nog niet kunnen uitleggen. Maar als je kijkt naar de richting die we zijn ingeslagen en het gat naar voren dat we enorm hebben verkleind, hebben we dat alleen gedaan door te begrijpen waar de problemen lagen en door ze als team op te lossen."

George Russell zorgde er op de valreep voor dat Mercedes alsnog een zege mocht bijschrijven. In Brazilië reed de Brit puur op pace naar de overwinning in de sprintrace op zaterdag en de GP op zondag. In Abu Dhabi zakte het tempo weer weg, al was dat in Brackley ook voorspeld. Toch begint de renstal met een goed gevoel aan de winterstop, omdat er veel geleerd is het afgelopen jaar. "Is het genoeg om volgend jaar te winnen? Dat is de grote vraag", aldus Vowles. "Het vertrouwen dat we nu hebben is dat we tools hebben die ons meer performance opleveren dan bij de concurrentie. Het stelt ons in staat dichterbij te komen. Er is echter nog een groot gat, Dat was in Abu Dhabi te zien. Dat gat moet in de winter gedicht worden. De ontwikkeling die je gedurende het seizoen zag, gaan we doorzetten in de winter. Ik denk dat we volgend jaar sterk voor de dag komen."