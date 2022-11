De Formule 1 ving het seizoen 2022 met compleet nieuwe technische reglementen aan. De FIA wilde het spektakel op de baan verbeteren door de auto's simpeler te maken en het grondeffect terug te laten keren. De afgelopen jaren klaagden de F1-coureurs geregeld over vuile lucht achter een collega. Hierdoor was inhalen lastiger. Op basis van de berekeningen van Pirelli is er ten opzichte van 2021 dertig procent meer ingehaald in 2022.

Inhaalstatistieken van Motorsport.com

In dit artikel staan meerdere tabellen. We trappen af met onze eigen data. In deze cijfers zijn alleen de inhaalacties meegenomen die ook aan het einde van de ronde nog succesvol waren, dus er is gedurende een ronde daadwerkelijk een positie gewonnen. Verliest bijvoorbeeld Fernando Alonso P8 in ronde 23 aan Yuki Tsunoda, maar verovert hij die plek nog in dezelfde ronde terug, dan geldt dit in onderstaande tabel niet als inhaalactie. Behoudt Tsunoda wel de gewonnen plek aan het einde van de ronde, dan telt de inhaalactie wel. Dit is ook de officiële manier waarop de Formule 1 de inhaalacties gedurende een race telt.

Het aantal inhaalacties in de tabellen betreffen alleen de Grands Prix op zondag, met uitzondering van de eerste ronde of de eerste ronde na een herstart. De F1-sprintraces zijn ook niet in de tabellen meegenomen. Daarnaast zijn dit de acties óp de baan. Inhaalacties op een coureur in de pits zijn niet meegenomen. Dit geldt ook voor coureurs die op een ronde werden gezet, zichzelf van een ronde ontdeden, inhaalacties omdat een coureur van de baan geraakte of spinde en coureurs die teamorders opvolgden. De volgorde van de races zijn gemaakt op basis van de F1-kalender 2022. Onderaan vind je 'overige F1 Grands Prix 2021'. Dit zijn de races die in 2021 op de kalender stonden, maar afgelopen seizoen niet werden verreden.