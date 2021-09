Marko looft Red Bull: “Altijd super gereageerd op Hamilton”

Max Verstappen veroverde zaterdag de pole-position voor de Dutch GP, maar omdat zijn teamgenoot Sergio Perez in Q1 bleef steken, leek de Nederlander qua strategie voor de race in het nadeel ten opzichte van Mercedes. Dat team bezette met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas namelijk de tweede en derde startplaats en zette haar coureurs op een verschillende strategie. Desondanks kwam Verstappen na 72 ronden racen door de Noord-Hollandse duinen als winnaar over de meet.

“Ze hebben altijd super op Hamilton gereageerd”, loofde Marko voor de camera van Servus TV het team van Red Bull. “Wat Mercedes ook deed, Max heeft op elke situatie goed en optimaal gereageerd, zonder de banden te overbelasten. Altijd als Hamilton dichterbij kwam, nam Max weer afstand. Dus felicitaties aan het hele team. Max was ongelooflijk.”

Door zijn overwinning op Zandvoort heeft Verstappen de leiding in de WK-stand terug. Omdat Hamilton in de laatste ronde de snelste ronde reed en zodoende een bonuspunt pakte, is het verschil tussen de twee titelkandidaten drie punten in plaats van vier. Marko was het extra punt voor Hamilton aanvankelijk vergeten mee te tellen. “Maar drie punten is ook goed”, reageerde hij, nadat de Oostenrijkse verslaggeefster hem had gecorrigeerd. “We konden zelf niet voor de snelste ronde gaan, althans niet zonder grote risico’s.”

Voor Verstappen was het zijn zevende triomf van het jaar. Eerder dit seizoen won hij onder meer al de twee thuiswedstrijden van Red Bull (Stiermarken en Oostenrijk) en ook in België, zijn andere thuisrace, ging de winst naar hem. “Hij heeft alle vier de thuisraces gewonnen”, beaamde Marko lachend. “Maar voor hem was dit weekend natuurlijk het belangrijkste.”

Marko sloot af met mooie woorden voor Nederland en de fans. “Complimenten voor wat ze hier hebben neergezet”, voegde de Red Bull-adviseur toe. Vooraf was er angst dat Hamilton massaal uitgefloten zou worden, maar tot genoegen van Marko kreeg ook de Britse titelrivaal van Verstappen applaus van het publiek. “Een groot compliment aan de Nederlanders”, besloot hij.