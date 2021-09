Lammers enorm trots na Dutch GP: “Het was overweldigend”

Het moment waarop er voor het eerst sinds 1985 weer Formule 1-auto’s plaatsnamen op de startopstelling van Circuit Zandvoort, was voor Jan Lammers vanzelfsprekend een bijzondere belevenis. “Ik vergat bijna dat er nog een race gereden moest worden, want het was allemaal zo geweldig”, zei de Zandvoorter, die zelf twee keer aan de start stond van een Nederlandse Grand Prix, na de race tegen onder andere Motorsport.com. “Davina Michelle zette een fantastische show neer. Heel kort maar zo mooi. En vervolgens de reacties die je van alle kanten krijgt. Toto Wolff zei tegen ons: ‘You’ve set a new benchmark’. Dan denk je wel even bij jezelf: ‘Ja, potverdorie, dit is echt geweldig.’”

“Als je heel kritisch bent dan is het enige minpunt dat er mensen thuis zaten te kijken en aan het balen waren dat ze er niet bij waren”, refereerde Lammers naar de tickethouders die twee weken voor de race te horen kregen dat ze toch niet naar de eerste Dutch Grand Prix in 36 jaar konden, als gevolg van het coronabeleid van de overheid. “Hoe mooier dit ging worden, hoe meer die mensen gingen missen. Dat vind ik natuurlijk heel jammer, juist ook omdat het de staanplaatsen waren die er als eersten uitgingen. Dus ik leef heel erg mee met die mensen die noodgedwongen thuis zaten. Vooral als je weet dat het niet veel beter had kunnen worden.”

Dit laatste motiveert Lammers om volgend jaar een nog beter evenement neer te zetten. “Dan hebben we het volle entertainmentprogramma en ik weet zeker dat die mannen straks weer met dingen gaan komen die wij ons op dit moment niet voor kunnen stellen. We hopen volgend jaar dus onvoorstelbare dingen te doen.” Volgens Lammers is de organisatie met de gedachten nu al bij de Dutch Grand Prix van 2022. “Net zoals Max nu al bezig is met Monza. Zo zitten we gewoon in elkaar. Ik heb Bernhard en al die andere mensen binnen de organisatie, al over van alles horen praten. Die zien allemaal kleine dingetjes, zaken die voor de buitenwereld niet waarneembaar zijn maar achter de schermen spelen. We gaan gewoon bezig. We willen onszelf op allerlei fronten verbeteren. Qua duurzaamheid, qua mobiliteit, qua alles. Voor de coureurs op de baan en de teams moeten wij een instelling hebben van ‘het kan altijd beter’.”

Lammers nam het op voor prins Bernhard van Oranje, die de afgelopen weken veel kritiek over zich heen heeft gekregen. “Het is allemaal begonnen met het initiatief van Bernhard om het circuit te kopen en voor een Grand Prix te lobbyen. Wat voor shit die man allemaal over zich heen heeft gekregen… Maar potverdorie man, kijk even wat hier is gebeurd. Dit is echt van Oranje voor oranje. Er zit zoveel passie in. Hij was dit weekend echt niet met eurootjes bezig. Tijdens de race liep hij heen en weer te benen van: ‘Gaat Max het redden?’ Hij was alleen maar met de race en met de sport bezig. En dat is zo fantastisch om te zien.” Ook was er lof voor Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk. “Die heeft zich ook helemaal te barsten gewerkt. Ik zag dat na de race voor het eerst dat hij allemaal een beetje los kon laten. We hebben het geweldig getroffen met hem. Jullie hebben gezien wat het evenement teweeg heeft gebracht.”

Of Lammers zelf niet gesloopt is na een intense week en nu wat slaap moet gaan inhalen? “Nee, als je de hele dag lachende gezichten om je heen ziet en al die mooie kritieken hoort, dan geeft dat heel veel energie hoor. Dus ik heb fantastisch geslapen. Het accuutje zit helemaal vol.”