Mercedes strategisch niet tiptop: “Tweede stop niet goed getimed”

Tijdens de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 moest Mercedes toezien hoe Max Verstappen voor eigen publiek een prachtige zege boekte. Voor de titelverdedigers zat er hierdoor niet meer in dan de tweede plek voor Lewis Hamilton en de derde stek van Valtteri Bottas. Met name Hamilton kon het tempo van Verstappen behoorlijk volgen, hoewel de Red Bull-coureur op iedere tempoversnelling van zijn achtervolger een antwoord leek te hebben. “Hij was gewoon… Als je zoals hem de snelste auto op de baan hebt, dan wordt het voor ons altijd moeilijk, wat je ook probeert qua strategie. Maar alle credits voor Max en Red Bull, zij waren vandaag compleet foutloos”, vertelde Toto Wolff na afloop van de race bij Sky Sports F1.

De start leek het beste moment voor Hamilton om toe te slaan en Verstappen te passeren, maar de Nederlander kwam goed van zijn plek en verdedigde de leiding met verve. Daarna werd het vooraan een strategisch schaakspel, waarbij Mercedes twee keer de undercut probeerde toe te passen. Bij de eerste stop kwam Hamilton daardoor een stuk dichter bij Verstappen, maar na zijn tweede stop kwam de Brit achter drie achterblijvers terecht. “En dus hebben we de stop niet goed getimed”, is Wolff eerlijk over de uitvoering van het strategische plan voor Hamilton. Bovendien verwachtte Mercedes niet dat Red Bull de harde band zou gaan gebruiken. “Die band was een sprong in het onbekende, want we hebben vrijdag niet op die band gereden. We dachten dat we ze vroeg naar de softs konden pushen, maar het is wat het is.”

Op papier leek de eenstopper de snelste strategie te zijn op Zandvoort, maar Mercedes heeft volgens Wolff nooit een poging gedaan om Hamilton met één bezoek aan de pits aan de finish te krijgen. Daarvoor had het team niet genoeg vertrouwen in de harde banden. “De harde band was in onze ogen een beetje een gok. Je kon zien dat het goed ging op de Ferrari’s, maar het was een beetje onontgonnen terrein omdat niemand er echt op had gereden [in de trainingen]”, verklaarde Wolff. “Dat gold in ieder geval voor ons.”

Geen irritatie over snelste ronde-poging Bottas

Uiteindelijk verlaat Mercedes Zandvoort met een dubbele podiumplek en de snelste ronde. Die was lang in handen van Hamilton, maar in de slotfase pakte Bottas die even af van zijn teamgenoot. De Fin kreeg de instructie om op zijn nieuwe softs niet voor de snelste ronde en het bijbehorende punt te gaan, maar noteerde dus alsnog de snelste ronde. Die zou pas in de laatste ronde weer bij Hamilton terechtkomen. Ondanks het ogenschijnlijk negeren van de instructies van de pitmuur is er geen sprake van boosheid bij Wolff. “Hij ging ook van zijn gas. Ik denk dat we gewoon wilden garanderen dat het niet gebeurde. Daarom hebben we dat tijdens de ronde nogmaals vriendelijk benadrukt, waarna hij inhield.”