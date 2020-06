Marko: McLaren kan grote winnaar van hervormingen in F1 worden

De Formule 1 gaat vanaf 2021 aan een nieuw tijdperk beginnen. Voor het eerst moeten de teams zich houden aan een maximumbedrag dat zij per jaar uit mogen geven. In eerste instantie zou het gaan om een bedrag van 175 miljoen dollar, maar vorige week volgde de bevestiging dat het budgetplafond verder verlaagd wordt tot 145 miljoen dollar in 2021. Met name voor de drie topteams - Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing – lijkt dit forse gevolgen te gaan hebben. Zij geven momenteel op jaarbasis veel meer uit dan 145 miljoen dollar. Er zal dus fors in de kosten gesneden moeten worden en dat houdt ook in dat er personeel op straat gezet gaat worden.

Voor een aantal kleinere teams geldt dat er relatief weinig gaat veranderen. Teams als Williams, Racing Point en Haas tikken de 145 miljoen dollar maar met moeite aan en zullen waarschijnlijk ook amper personeel moeten ontslaan. Een team als McLaren valt daar een beetje tussenin: zij geven momenteel meer uit dan het budgetplafond toestaat, maar hoeven niet zo fors in te krimpen als de drie topteams. Ook zullen er minder personeelsleden op straat komen te staan. Tel daar bovenop dat McLaren komende winter de overstap maakt van Renault- naar Mercedes-motoren en het feit dat het chassis daarvoor aangepast mag worden.

Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat McLaren de grote winnaar van de veranderingen wordt. Die mening deelde Helmut Marko tegenover Auto, Motor und Sport. Volgens de Oostenrijker ligt de structuur van dat team dichtbij het beste compromis. “Bovendien kan McLaren door de motorwissel van Renault naar Mercedes enkele homologatie-regels omzeilen en ingrijpen op punten die voor anderen afgedekt blijven. Er zijn dus mazen in de wet.” Desondanks verwacht Marko niet dat de pikorde in de F1 in 2021 meteen op de schop gaat. “McLaren komt dichterbij. Qua personeel en technologie zijn ze goed gepositioneerd en vanaf volgend jaar hebben ze een competitieve motor. Maar het gaat niet van het ene op het andere jaar gebeuren.”