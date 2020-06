Montoya over verkoop Williams: 'Hoop dat ze het overleven'

Een van de vele fouten die Williams de afgelopen jaren heeft gemaakt, is om het personeel andere taken te geven dan ze eigenlijk zouden moeten hebben, aldus Montoya in gesprek met Motorsport.com. “Naar mijn mening werken er mensen die heel goed zijn in bepaalde zaken. Maar als je tegen een journalist zegt 'je bent erg goed als journalist’, betekent dat nog niet dat je ook goed bent in het runnen van een tv-zender of een krant. Als je goed bent in verslaggeving, wil dat niet zeggen dat je ook goed bent in het aansturen van journalisten. Als iemand goed is in bepaalde zaken en die door anderen laat uitvoeren, dan werkt dat niet."

Volgens Montoya lijdt Williams onder de vele wisselingen in de technische leiding in de afgelopen jaren. In 2011 vertrok na zeven jaar Sam Michael als technisch directeur. Hij werd opgevolgd door Mike Coughlan, maar die verliet het team uit Grove eind 2012 al weer. Een half jaar later werd Pat Symonds gehaald, maar die vertrok in 2016. Vanaf 2017 moest Paddy Lowe het team weer in gang trekken, maar hij verliet het team begin vorig jaar. Lowe werd op zijn beurt opgevolgd door oude bekende Patrick Head die een nieuwe structuur heeft opgetuigd. “Ik denk dat één van de grote problemen van Williams is geweest dat ze uit wanhoop mensen zijn gaan inhuren. Ze dachten dat dat de oplossing was in plaats van gebruik te maken van de kwaliteiten van de mensen die ze al hadden”, vervolgt Montoya.

Een week geleden kondigde Williams aan dat het team op zoek is naar investeerders om de toekomst veilig te stellen. Montoya gaat er van uit dat zijn voormalige werkgever een koper gaat vinden. "Ik hoop dat ze het overleven. Iemand gaat er waarschijnlijk geld in steken en uiteindelijk er zijn kind neerzetten, zoals wel vaker gebeurt.”

Met medewerking van Federico Faturos