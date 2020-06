Wolff: "Goed van Hamilton om over racisme te praten"

In Amerika - maar ook elders in de wereld - is men in rep en roer nadat de zwarte man George Floyd door een politieagent werd gedood, een incident dat de smeulende onvrede over discriminatie en racisme heeft doen ontaarden in protestacties die niet altijd even vreedzaam verlopen. Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton postte op sociale media dat ook hij woedend was over wat er in Amerika aan de gang is. Hamiltons teambaas Toto Wolff stelt dat het positief is dat iemand met de status van Hamilton zijn gewicht in de strijd gooit tegen racisme.

"Ik denk dat we allemaal de kracht hebben om iets te veranderen. Soms is er een gebeurtenis zoals die recent heeft plaatsgevonden in de VS voor nodig om een golf aan steun voor een minderheid in gang te zetten", stelt Wolff. "Ik denk dat het goed is dat Lewis als superster in de sport uitgesproken is, zeker in een sport die wordt gedomineerd door blanke mannen. Als team moedigen we diversiteit aan. We kiezen onze mensen uit puur op basis van prestaties en kijken niet naar cultuur, religie of huidskleur. Ik denk dat we allemaal een verschil kunnen maken. We moeten allemaal deelnemen aan deze beweging om dit soort praktijken te stoppen."

Wolff stelde dat hij ook veel van Hamilton heeft geleerd over discriminatie tijdens hun gesprekken. "Hij vroeg me een keer of ik er ooit bewust over na had gedacht dat ik blank ben. Ik zei 'nee, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan'. Hij zei dat hij er elke dag aan denkt [aan het feit dat hij zwart is] omdat men hem daar voortdurend van bewust maakt. Ik vind het daarom moeilijk voor ons om te begrijpen hoe moeilijk het is. Ik ben blij dat hij zijn stem heeft laten horen en ik steun dat. Hij is een van de ambassadeurs van deze sport en ik vind het een goede zaak."