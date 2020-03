Marko niet onder de indruk van corona: F1 kon juist signaal afgeven

Op de vraag van het Oostenrijkse OE24 hoe Marko zijn dagen nu slijt, reageert de 76-jarige man uit Graz. "Naast al het werk op mijn kantoor, raak ik mijn frustraties een beetje kwijt door met een kettingzaag in de bossen te werken." De toon is daarmee gezet, Marko is nog altijd niet onder de indruk van de coronacrisis. En al helemaal niet van alle maatregelen die worden genomen. "In de supermarkt vechten de mensen om producten en staan ze bij de kassa enorm dicht op elkaar. Maar als je buiten ook maar even met drie mensen bij elkaar staat, komt er meteen een beveiliger aan om te vragen waar je mee bezig bent. Krankzinnig."

"De risicogroep is ook maar zeer beperkt. Voor die mensen ligt het sterfgevaar iets hoger dan bij een normale griep. Maar voor de meeste mensen zijn de gevolgen veel minder ernstig", vervolgt hij. Marko heeft zelf nog geen symptomen, al behoort hij qua leeftijd wel tot de risicogroep. "Ik ben vorige week veertien hele uren in Melbourne geweest. Ik kwam op vrijdag aan, op de dag dat de GP daar werd afgelast. Toen ben in meteen teruggevlogen. Via de luchthaven van Dubai, een absolute 'corona-hotspot'. Daar stonden allerlei mensen uit verschillende landen in de kleinst mogelijke ruimte bijeen. Als je daar niet oploopt, dan weet ik niet waar nog wel."

Het moge duidelijk zijn: Marko is niet bepaald beangstigd door de mondiale COVID19-uitbraak. Hij staat er naar eigen zeggen nuchter in en had juist daardoor 'gewoon' willen rijden. "Ik hoopte echt dat de Formule 1 een signaal zou afgeven. In Australië waren de lokale promotor en de lokale autoriteiten ook gewoon bereid om te rijden. Maar toen kregen we met de positieve test bij McLaren te maken en kreeg Toto Wolff van zijn baas een startverbod opgelegd voor het Mercedes-team." Mercedes spreekt zelf van een constructief telefoontje waarin Daimler CEO Ola Kallenius Wolff enkel heeft geadviseerd. Maar in de ogen van Marko was het iets dwingender dan dat.

'Dictatuur helpt voor F1-ouverture in Baku'

Daarmee zou men het aantal van twaalf auto's - nodig voor een officiële race meetellend voor het wereldkampioenschap - niet meer halen. Desondanks wenste Marko zich er na die stemming nog niet direct bij neer te leggen. "Wij waren tot het eind bereid om te racen. In Indianapolis 2005 stonden er uiteindelijk ook maar drie teams aan de start. Maar als wij vrijdagochtend gewoon naar buiten waren gereden, dan denk ik dat een groot deel [van de teams] zich ook op de baan had begeven."

De hamvraag luidt natuurlijk wanneer de Formule 1 dan wel weer in gang schiet. Marko houdt nog steeds vast aan een ouverture in juni. "7 juni in Baku", zegt hij stellig. "Die Grand Prix is [in tijd] nog ver weg en heeft weinig toeschouwers. Verder gaat het daar om een dictatuur, dat kan in dergelijke situaties handig zijn." Een maand nadien staat de Grand Prix van Oostenrijk op de 'eigen' Red Bull Ring gepland. Kan die race dan ook gewoon doorgaan? "Dat moet de toekomst uitwijzen. Medio mei zullen we onze marketingactiviteiten weer oppakken, maar we houden de plannen voorlopig intact."

