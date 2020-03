De Formule 1-kalender 2020 in coronacijfers - 12 maart 2020

De gevolgen van de wereldwijde corona pandemie worden steeds groter. Ook in de Formule 1 is de eerste besmetting een feit. Een teamlid van McLaren bleek het virus te hebben, waarop het team besloot zich terug te trekken voor de Grand Prix van Australië. In een eerder stadium werd de race in China al van de kalender gehaald.

Hoeveel GP’s kunnen dit jaar worden afgeblazen?

Boven diverse races hangen donkere wolken. Het is zeer de vraag waar en wanneer het F1-seizoen 2020 van start gaat. De kans is aanzienlijk dat de seizoensopener in Melbourne alsnog wordt afgeblazen. Ook de doorgang van de races in Bahrein en Vietnam is zeer twijfelachtig. Datzelfde geldt voor de Spaanse Grand Prix terwijl ook in Nederland steeds meer maatregelen getroffen worden.

We hebben in de kalender van dit seizoen het aantal besmettingen, het aantal overledenen en het aantal herstelde patiënten op een rijtje gezet. Voor de volledigheid hebben we het aantal patiënten afgezet per miljoen inwoners om een beter beeld te krijgen van de verhouding van het aantal besmettingen.

Het aantal gevallen dateert van donderdag 12 maart 2020 om 17.00u Nederlandse tijd. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

Aantal coronabesmettingen volgens de Formule 1-kalender 2020