'Zonder het fatale ongeval was Senna achtvoudig kampioen geworden'

Berger, die zelf tien F1-races op zijn naam wist te schrijven, zegt vaak na te denken over de vraag 'wat als'. Wat als Senna op 1 mei 1994 niet in het harnas was gestorven en later die dag 'gewoon' met de meegenomen Oostenrijkse vlag - voor Roland Ratzenberger - had kunnen wapperen. Het antwoord zullen we nooit krijgen, al heeft Berger wel een duidelijk idee over welke kant het op zou zijn gegaan.

"Het was in ieder geval volledig anders verlopen. Ik denk dat we vandaag de dag zouden zeggen dat Senna zeven of achtmaal wereldkampioen was geworden. Voor Michael Schumacher zou dit hebben betekend dat hij de lijst [met wereldtitels] niet op de huidige manier zou hebben aangevoerd." Berger schrijft dit toe aan de kwaliteiten van Senna, maar eveneens aan de randvoorwaarden bij Williams. Die waren in zijn ogen subliem en werkten zodoende een langdurige dominantie in de hand.

"Ik denk dat er een succesperiode was aangebroken met Ayrton Senna, Adrian Newey en Williams. Daar moeten we wel bij zeggen: dat had de Formule 1 kunnen beschadigen, zo niet helemaal ineen laten storten. Senna had namelijk bijna iedere race gewonnen. Omdat de auto al superieur was en er zat dan ook nog eens een coureur als Senna in...", vervolgt hij tegenover het Duitse Kicker. "Dat had geleid tot een tijdperk zoals nooit tevoren. Mensen zouden zich zelfs hebben afgevraagd: moeten we de televisie überhaupt nog wel aanzetten? Er kan toch maar één coureur winnen."

Dergelijke gedachten van Berger blijven niet beperkt tot Senna's successen in de Formule 1. Over het toekomstperspectief na Senna's actieve racecarrière heeft de man uit Wörgl eveneens duidelijke ideeën. "Dan was hij president van Brazilië geworden." Op de vraag of hij dit serieus meent, reageert Berger: "Ja, natuurlijk. Hij hield de politiek destijds al met een schuin oog in de gaten en had zijn eigen stichting al voor kinderen. Bovendien zag je aan de tienduizenden mensen die zijn begrafenis bezochten dat hij het volledige land achter zich had. En het allerbelangrijkste: hij had ook de kwaliteiten om het te doen."

