Hamilton vreest bandenslijtage in Eifel GP, Bottas viert pole

Hamilton en Bottas kwamen tijdens Q2, wanneer wordt bepaald op welke banden de rijders die naar de top-tien doorstoten moeten starten tijdens de race, allebei buiten op de mediumbanden van Pirelli voor hun eerste run.

Op die iets tragere bandensoort reed Hamilton toch de tweede tijd, terwijl Bottas pas de achtste tijd liet noteren en dus moest vrezen voor eliminatie. Mercedes besloot daarop beide rijders voor hun twee poging buiten te sturen op de zachtere bandensoort, wat in het geval van Hamilton niet echt nodig was.

Hamilton wilde liever op de mediums starten in de race, die door de koude omstandigheden moeilijk zal zijn voor de banden, maar vertrouwt in de beslissing van Mercedes. "Ik wilde op de mediums starten omdat ik graag iets anders probeer, maar het team verkoos om ons allebei op dezelfde band te zetten. We zullen morgen zien of dat dat de juiste beslissing was, maar ik ben er zeker van dat dat zo is."

Bottas legde uit dat het zaterdag, de eerste dag dat er in de Eifel gereden kon worden nadat de vrijdagtrainingen letterlijk de mist ingingen, al bijzonder moeilijk was om de banden op de juiste temperatuur te krijgen voor de kwalificatie. "Het was heel lastig na die korte training in deze omstandigheden, en al helemaal om de banden in de sweetspot te krijgen tijdens de outlap", vertelde de Fin. "Tijdens de outlap zijn er bepaalde dingen die je kunt doen om de banden voor te bereiden, een bepaalde manier van remmen en zigzaggen. Dat lukte uiteindelijk en daarna was de ronde zelf heel goed. De ronde op mediumbanden in Q2 was vrij slecht omdat ik de banden niet op temperatuur kon krijgen. Ik ben daarom blij dat ik op de softs mag starten."

Hamilton was in Q2 sneller dan in Q3, wat erop wijst dat de Britse wereldkampioen heel wat op tafel liet liggen. "Q2 was goed, maar ik Q3 voelde de grip gewoon niet hetzelfde aan. Ik ben er zeker van dat als we de data gaan bekijken we veel tijdverlies zullen terugvinden. Valtteri staat twee tiende voor me. Hij deed het geweldig, dus mijn complimenten aan hem."

De baantemperatuur bleef hangen op 16 graden, wat voor de race voor de nodige vraagtekens zorgt, zo legt Hamilton uit. "Op een kouder circuit krijgen de voorbanden het doorgaans lastiger en dan hebben we mogelijk meer onderstuur."

De teams zijn ook op hun hoede voor graining, een fenomeen waarbij stukjes versleten rubber aan de banden blijven kleven en daardoor een oneven contactoppervlak veroorzaken, en dus veel grip verliezen. "Ik denk dat graining zeker een thema wordt”, aldus de wereldkampioen. “We zullen moeten afwachten of het een eenstopper of tweestopper wordt. We starten allemaal op de zachte banden. Het hangt er ook van af of er een safety car komt. Met deze temperaturen zal het heel lastig voor de banden worden om traag achter de safety car te blijven rijden. Er valt morgen dus nog veel te winnen."