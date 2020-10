Hülkenberg: Nieuwe terugkeer ‘wilder, gekker’ dan op Silverstone

Zaterdagochtend kreeg Hülkenberg een oproep van teambaas Otmar Szafnauer om zich op de Nürburgring te melden. Lance Stroll voelde zich niet goed en dus haastte de Duitser zich naar het circuit, waar hij VT3 miste. Voorafgaand aan de kwalificatie kreeg hij van de FIA toestemming om in te vallen. In de kwalificatie kreeg hij niet alleen de taak om te wennen aan het circuit en de RP20, maar ook om een representatieve tijd te rijden. Makkelijk had hij het niet aangezien hij meerdere keren een wiel blokkeerde, en uiteindelijk noteerde hij de twintigste tijd in Q1. Hij gaf zo’n twee tienden toe op Kimi Raikkonen op de voorlaatste plaats.

“Het was nog wilder en gekker dan de vorige keer”, vertelde Hülkenberg na de kwalificatie bij Sky F1. “Ik was in Keulen, op een uurtje van hier. Ik zou hier vanmiddag hoe dan ook komen om wat tv-werk voor RTL te doen voor morgen. Ik zat om 11 uur koffie te drinken met een vriend en toen zag ik dat Otmar [Szafnauer] mij belde. Hij zei ‘schiet op Hülkenberg, we hebben je hier nodig’. Ik stapte in de auto en kwam hierheen, en de rest is geschiedenis. We zagen wat er gebeurde. Het is natuurlijk terugkeer 2.0, en het gebeurde in een fractie van een seconde.”

Het is de tweede keer dit seizoen dat Hülkenberg een invalbeurt maakt. Eerder dit seizoen werd de Duitser opgeroepen door Racing Point om Sergio Perez te vervangen tijdens de Britse Grand Prix. De Mexicaan was toen geveld door het coronavirus. Van een start kwam het niet tijdens de Britse GP door een motorprobleem, maar een week later reed Hülkenberg een verdienstelijke 70th Anniversary GP. Daarin werd hij zevende. Nu volgde een nieuwe oproep, wat het jaar van de Duitser enigszins chaotisch maakt. “Je moet het onverwachte verwachten, en dat is wat er gebeurde”, concludeert hij daarover.

Hülkenberg merkte op de Nürburgring dat de RP20 doorontwikkeld is. “De auto staat iets verder, er zijn wat technische dingen die heel anders zijn en de rijder een heel ander gevoel geven. Daar moest ik me op aanpassen. Ook moest ik even wennen, maar dat is in vier ronden natuurlijk niet zo makkelijk. Hoewel ik laatste was, ben ik al met al best tevreden met de ronden die we net gereden hebben.” Zondag verwacht Hülkenberg een ‘enorme uitdaging’ en een moeilijke race op de Nürburgring. “We gaan doen wat we kunnen. Ik heb die vier ronden nu wel achter de rug. Die zullen bezinken, en morgen gaan we racen en zien we wat het wordt.”