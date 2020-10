Verstappen en Hamilton: Minder trainingstijd interessant voor F1

De mist toonde zich spelbreker op vrijdag. De medische helikopters konden het ziekenhuis van Koblenz daardoor niet binnen twintig minuten bereiken, hetgeen een keiharde voorwaarde is om te kunnen rijden. De baan bleef tot teleurstelling van de aanwezige toeschouwers leeg, al is dat volgens de coureurs niet zo verkeerd voor de amusementswaarde in de rest van het weekend. Minder voorbereiding, minder data en dus minder kennis.

"Of ik die trainingsdag heb gemist? Nou nee, niet echt. Voor mijzelf is dit zo wel beter, want dan kan niemand 's avonds jouw onboardvideo's of allerlei data bekijken. In deze situatie moet je echt alles op één dag zien te doen", legt Verstappen voor de camera van Ziggo Sport uit. "Op zich is dat vanuit mijn kant wel prima." De Limburger liet op vrijdag ook al weten dat minder trainingstijd de amusementswaarde ten goede kan komen, met een 'interessanter' en 'onvoorspelbaarder' raceweekend tot gevolg.

Regerend en zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is een vergelijkbare mening toegedaan. "Ik houd wel van deze opzet, ik heb eigenlijk veel liever zo", concludeert de Brit na een kwalificatie waarin hij zijn meerdere moest erkennen in teamgenoot Valtteri Bottas. De kampioen in dienst van Mercedes leek in het kortere tijdsbestek niet alles optimaal voor elkaar te krijgen, maar dat heeft geen invloed op zijn standpunt. "Zo'n opzet kan mij 22 vrije dagen per jaar opleveren", grapt Hamilton. Om daarna iets serieuzer te vervolgen: "Dit maakt het natuurlijk wel iets moeilijker voor de coureurs, maar ik denk gewoon dat het interessanter is."

Verstappen deelt die mening zoals gezegd, al plaatst de Nederlandse Red Bull-coureur wel één kanttekening. "Je moet natuurlijk wel een beetje geluk hebben dat de set-up meteen goed is. Als dat verkeerd gaat, is het heel lastig om dat in één training nog goed voor elkaar te krijgen richting de kwalificatie." De foutmarge wordt dus een stuk kleiner, ook voor de teams. Waar het tweedaagse raceweekend op de Nürburgring nog noodgedwongen - door het weer - tot stand is gekomen, zal de Formule 1 op het circuit van Imola zoals gepland experimenteren met een tweedaags raceweekend. Daar was Verstappen in een eerder stadium overigens nog niet zo'n voorstander van.

