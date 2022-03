Hamilton: “Afstelling aanpassen lost onze problemen niet op”

Lewis Hamilton kwam zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein niet verder dan de vijfde tijd, achter de Ferrari’s en de Red Bulls. Zijn teamgenoot George Russell bleef zelfs steken op P9. Vanwege porpoising heeft Mercedes moeite om de volledige potentie van de W13 te benutten. “We zijn keihard aan het werk en voeren hier tot laat gesprekken om er het maximale uit te halen, ondanks dat we nog steeds fundamentele problemen hebben”, vertelt Hamilton.

“Een verandering van de afstelling gaat onze problemen op de korte termijn niet oplossen”, stelt Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen is niet ontevreden met zijn vijfde startplek, ondanks dat het verschil met polesitter Charles Leclerc zes tienden van een seconde is. “We hadden zeker niet verwacht om vijfde te staan, dus ik ben blij met dit resultaat. De jongens voor ons zijn veel sneller, zes tienden is heel veel. Ik weet dat we potentie hebben. In de komende weken moeten we ontzettend snel en nauwkeurig te werk gaan, om het gat zo snel mogelijk te dichten.”

“Ferrari en Red Bull staan er veel beter voor”, doelt Hamilton op de problemen met porpoising. “Ik weet niet of zij alle downforce eruit halen, maar wel veel meer dan wij, zo mag je althans aannemen. We moeten de kwaliteit van het rijden met onze auto verbeteren. Niet alleen met het stuiteren, maar ook op veel andere gebieden.”

Hamilton verwacht niet dat Mercedes in de race de strijd kan aangaan met Ferrari en Red Bull. “Misschien hebben we qua banden een iets andere strategie, mogelijk dat dit nog een rol gaat spelen in de race”, vervolgt de Brit. “Wellicht is onze snelheid iets beter dan we verwachten. Op basis van de vrije trainingen is dat waarschijnlijk niet het geval, maar elke dag is anders. Dus als dit wel het geval is, dan kunnen we de jongens voor ons misschien een tijdje bijhouden en ze een beetje tot last zijn. We zijn echter zeker niet sneller dan zij.”

