Wat het porpoising-compromis Aston Martin aan rondetijd kost

De terugkeer van het grondeffect heeft er ook voor gezorgd dat het fenomeen porpoising zijn herintrede heeft gedaan in de Formule 1. Het stuiteren op de rechte stukken kost teams niet alleen rondetijd, maar is voor de coureurs in de auto bovendien bijzonder oncomfortabel. Ook Aston Martin heeft daar flink mee te maken, al leek het team de situatie in de kwalificatie onder controle te hebben. Daar heeft men wel enkele kostbare aanpassingen voor moeten doen, want in de kwalificatie vielen de prestaties tegen. Nico Hülkenberg (17e) en Lance Stroll (19e) werden al in Q1 uitgeschakeld.

Andrew Green, chief technical officer van Aston Martin, verklaart dat het team de rijhoogte fors heeft verhoogd om porpoising tegen te gaan. Dat kost de coureurs veel tijd. “We zijn nog redelijk ver verwijderd van de oplossing zoals wij het willen oplossen. We moesten best wat compromissen sluiten met de auto en de afstelling om zonder te kunnen rijden. We hebben in de trainingen en tijdens het testen dingen geprobeerd en we boeken goede progressie”, legt Green uit. “Met waar we op dit moment staan, zou ik zeggen dat we meer dan een halve seconde verliezen. Ik denk dat het eerder om en nabij de driekwart seconde zit.

Definitieve oplossing vinden kost tijd

Achteraf heeft dat zowel Hülkenberg als Stroll veel gekost in de kwalificatie voor de GP van Bahrein. Beide coureurs hadden op zijn minst Q2 kunnen bereiken als zij 0,75 seconde sneller zouden zijn. Feit is dat Aston Martin momenteel niet anders kan, totdat er zowel mechanische als aerodynamische oplossingen gevonden zijn. “Je hebt ze allebei nodig. Het is een aerodynamisch fenomeen. We weten waar het vandaan komt en wat we moeten doen, maar er moet aerodynamisch behoorlijk wat veranderd worden om het op te lossen. Daarom kost het tijd”, zegt Green. “We kunnen het ietwat oplappen en het deels verhelpen. Maar om dat goed te doen, zijn er aerodynamische veranderingen nodig.”

Green erkent dat deze veranderingen tijd kosten en dat het mogelijk enkele races duurt voordat de AMR22 de vereiste aerodynamische stabiliteit heeft om porpoising tegen te gaan. “Het is zoeken naar de balans. We kunnen de prestaties van de auto verminderen en porpoising achter ons laten, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. We moeten proberen beide dingen te krijgen. Dat is waar we op mikken voor de volgende race”, aldus Green. “We gaan stappen zetten voor het volgende evenement, maar het gaat denk ik enkele races duren voordat we het echt de baas zijn en iets hebben dat echt kan presteren.”