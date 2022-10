Haas-teambaas rekent op zware strijd voor P6 bij de constructeurs

Met nog vier races voor de boeg - komend weekend is het eerstvolgende treffen, in Amerika - knokken vier teams voor de zesde plek in het constructeurskampioenschap. McLaren op de vijfde positie is met 130 punten zo goed als onbereikbaar voor de renstallen daarachter: Alfa Romeo met 52 punten, Aston Martin (45) en zowel AlphaTauri als Haas met 34 punten. Van het kwartet lijkt Haas de slechtste papieren te hebben. De Amerikaanse formatie is laatste weken teruggevallen in het veld. Kevin Magnussen en Mick Schumacher hebben in de laatste zeven races zelfs geen enkel punt gescoord.

Volgens Guenther Steiner is dat vooral te wijten aan de omstandigheden. Van een vormcrisis bij Haas wil de patron van Haas niks weten. "Als je een paar resultaten hebt die niet zo goed zijn, is iedereen negatief en gaat er volgens anderen van alles mis," zegt hij. "In mijn optiek zijn er gewoon allemaal sterke concurrenten. We hebben tien zeer goede teams en je moet met iedereen de strijd aangaan. Sommige kun je niet bevechten, anderen willen je punten afpakken. Op Monza was Williams erg goed, Nyck [de Vries] deed het fantastisch. Het is erg moeilijk. Als je in de F1 niet presteert op 100% van je kunnen scoor je geen punten meer."

Budgetplafond werkt

Steiner geeft toe dat het gedurende het seizoen moeilijker is geworden om punten te scoren, doordat de topteams steevast de bovenste plaatsen bezetten. "De sterke teams zijn heel betrouwbaar", aldus de Italiaan. "De top-vier heeft de zaken goed voor elkaar. Dan zijn het de andere zes teams die vechten om de P9 en P10 in de race, zo ziet het er op dit moment uit. Dus waar wijt ik het aan? Ik weet het niet, het is gewoon competitie. Zij hebben het beter gedaan, niets anders." Wat er volgens Steiner wel uit af te leiden valt, is dat het budgetplafond werkt. "Want de teams zitten dichter bij elkaar dan ooit. De zes teams achter de vier [top]teams kunnen op elk moment de resterende twee WK-punten of één punt scoren; natuurlijk, als iemand [van de top-vier teams] uitvalt, schuif je nog een plekje op. Maar het laat zien dat alles werkt. Ik denk we over een paar jaar nog dichter bij elkaar zullen zitten."