Oproep: Vragen over de Formule 1? Stel ze aan ons!

In de afgelopen weken is er weer een hoop gebeurd in de Formule 1. Zo weten we nu dat Pierre Gasly volgend jaar naar het team van Alpine gaat, en Nyck de Vries zijn stoeltje overneemt bij AlphaTauri. Ook werd bekend dat Red Bull Racing teveel heeft uitgeven in 2021 en het team een straf boven het hoofd hangt. Daarnaast zijn we getuige van de afscheidstournee van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en is Max Verstappen natuurlijk voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 geworden.

Stel je vragen aan Motorsport.com

Al deze onderwerpen geven genoeg stof tot nadenken. Motorsport.com beantwoordt graag al je vragen. Dat mag over bovenstaande onderwerpen gaan, maar alles wat met Formule 1 te maken heeft is welkom. Stuur tot uiterlijk 20 oktober je vragen in. Dat kan in de comments onder dit artikel, op Twitter, en op Facebook, of je stuurt een e-mail naar nl.info@motorsport.com onder vermelding van Motorsport Mailbox. Dan geven wij antwoord op de beste inzendingen. Zo kun je er in de laatste weken van het seizoen weer helemaal tegenaan.