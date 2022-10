Sainz niet blij met 2022, maar blijft vertrouwen in Ferrari en zichzelf

Naast zijn fraaie zege op Silverstone kende Carlos Sainz dit jaar nog een aantal sterke optredens. Zo reed hij goede wedstrijden in Frankrijk, Italië en Canada. In totaal stond de Ferrari-coureur dit seizoen acht keer op het podium (driemaal tweede, vier keer derde) en behaalde hij pole-positions in Groot-Brittannië en België. Maar niet alle dagen waren positief voor Sainz. De Ferrari-coureur laat tegen de Spaanse krant AS weten dan ook niet echt blij te zijn met zijn jaar. "Het was een seizoen met te veel ups en downs", aldus Sainz. "Er zijn dingen waar ik verheugd over ben, zoals mijn progressie. Ik ben in staat geweest om een moeilijke start om te buigen en niet te stagneren, om mezelf te vinden in een auto die ik nog steeds niet helemaal naar mijn hand heb weten te zetten. Maar het seizoen kende een moeilijke start en hoewel ik daarna in een ritme kwam en goede resultaten behaalde, gebeurde er om de twee of drie races iets waardoor ik geen goede reeks kon opbouwen."

Met betrekking tot zijn mentale veerkracht in 2022 zegt Sainz dat zijn jaren aan F1-ervaring zich nu uitbetalen. "Ik weet min of meer hoe de sport werkt. Ik heb heel goede jaren gehad met een slechte start en goede finish, of een goede start en slechte finish. Uiteindelijk draait het allemaal om het hoofd. Rustig zijn, vertrouwen hebben in jezelf." De 28-jarige piloot geeft toe dat hij nog lang niet uitgeleerd is. "Ik weet dat ik nog dingen moet verbeteren als coureur, maar weet ook dat ik goed ben, dat ik het in elke race kan." Sainz vindt zijn landgenoot Fernando Alonso een goed voorbeeld. "Hij kan zichzelf jaar na jaar opnieuw uitvinden. Elk jaar dat je in de F1 zit, wordt je beter. Mijn acht jaar aan F1-ervaring helpt, maar ik blijf nieuwe dingen leren."

"Sommigen wilden mij niet vooraan hebben"

In Charles Leclerc heeft Sainz een sterke teamgenoot. De Monegask was tot de Grand Prix van Japan Max Verstappens grootste rivaal voor de rijderstitel. Leclerc, winnaar van drie races dit jaar, staat moment op de derde plaats in het WK met 252 punten. Sainz staat met 202 punte vijfde, vijf punten achter George Russell. "Ik begrijp dat Charles na de eerste paar races duidelijk een voorsprong had, zowel in de kwalificatie als in het racetempo", aldus Sainz. "Maar in het midden van het seizoen wist ik mij flink te verbeteren. Op een bepaalde manier was dat frustrerend, want toen ik me mengde in de strijd vooraan, leek het alsof sommige mensen me daar niet wilden hebben. Ik kreeg kritiek toen ik er niet bij zat en toen het wél lukte, vroegen sommige mensen zich af wat ik vooraan deed; dat ik Charles alles moest laten winnen. Vooral de pers. Journalisten bekritiseerden mij, maar toen ik daar was wilden ze me niet meer aan het front."

Sainz denkt dat een sterk rijderskoppel Ferrari verder kan helpen. Het team moet zelf ook stappen zetten, zegt hij. "Dat gaat met vallen en opstaan, zoals dit jaar. Fouten maken, leren, zorgen dat het niet meer gebeurt. De sleutel is niet hoeveel fouten je maakt, maar of je twee keer dezelfde fout maakt. Tot nu toe heb ik Ferrari nog geen twee keer dezelfde fout zien maken. Het zijn allemaal verschillende fouten geweest, met bijvoorbeeld de strategie of pitstops, maar ze zijn nooit herhaald. De fouten hebben ons wel het kampioenschap gekost. Maar als we de fouten niet weer maken, komt de kans om hem te winnen."

Hij weigert met een beschuldigende vinger naar de monteurs te wijzen. "Ik heb de indruk dat er veel kritiek op hen is, terwijl zij juist de eersten zijn die het best mogelijke resultaat voor het team willen. Ze houden ongelooflijk veel van Ferrari, evenveel of nog meer dan de coureur zelf. Ze zijn zeer gehecht aan Ferrari en beleven deze passie meer dan welke tifosi en welke journalist dan ook. Maar vooral na Zandvoort vragen veel mensen me hoe het mogelijk was dat een monteur niet klaar was. Maar dat gebeurde omdat hij niet op tijd werd opgeroepen om klaar te zijn. Een monteur zal er altijd zijn."

Hoofddoel: nog een zege in 2022

Wanneer volgens Sainz alles op z'n plek valt, komt het goed. Hij zag dit in 2022 gebeuren bij Red Bull Racing, dat met Max Verstappen wereldkampioen werd. "Het is de auto, de coureur, het team, de strategie en de pitstops. Niemand faalt. Zij hebben vijf of zes races gehad zonder een fout te maken. Alles ging perfect. En bovendien, wanneer Max faalt en spint, zoals in Barcelona en Hongarije, kunnen ze het snel oplossen. Dat is het verschil, waardoor zij domineren. We werken bij Ferrari om weer een goede auto te krijgen en om ons als team te verbeteren. Zodat als de kans zich volgend jaar weer voordoet, we hem niet laten schieten."

Ondanks de heerschappij van Red Bull de afgelopen tijd, hoopt Sainz dat er dit jaar voor hem nog een overwinning in zit. "Dit is mijn hoofddoel in de races die nog over zijn. Ik weet dat het moeilijk is, want Mercedes doet mee, Red Bull faalt niet en Max zit op een heel hoog niveau. Maar ik ga naar elke race om hem proberen te winnen."