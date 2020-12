Haas niet in staat om Grosjean afscheid te geven met Formule 1-test

Grosjean moest na zijn zware crash in Bahrein met brandwonden en een verstuikte enkel de laatste twee Grands Prix van het siezoen missen. Omdat die races ook zijn laatste optredens voor Haas zouden zijn, krijgt het einde van de Formule 1-carrière van de Fransman wel een heel abrupt einde.

Grosjean zei eerder zelf al dat als hij in Abu Dhabi niet van start kon gaan, hij een prive-test wilde regelen om er voor te zorgen dat het ongeval niet zijn laatste herinnering aan de F1 zou zijn. Bij Haas is dat uitgesloten omdat het team geen oude auto beschikbaar heeft, zo legt Steiner aan Motorsport.com uit. “We hebben een overvloed van oude auto's, maar die hebben geen krachtbron. Helaas kunnen we dus niets doen. Misschien hebben we in de toekomst iets, ik weet het niet. Maar op dit moment kan ik die belofte niet doen.”

Mercedes heeft al laten weten dat het bereid is om een test in een oude auto te regelen voor Grosjean als geen ander team in staat is hem te helpen. Steiner op zijn beurt hoopt dat Ferrari – dat Haas van motoren voorziet – in de toekomst wil helpen door Grosjean een run te geven tijdens een evenement. “Het is waarschijnlijker om hem te laten rijden in één van hun oudere auto's wanneer ze een evenement of iets dergelijks doen. Dat moet mogelijk zijn. Ik denk dat het een makkelijker oplossing is dan dat wij een auto opbouwen. Zij hebben een speciale afdeling die dat soort dingen voor klanten doet. Die middelen hebben we op dit moment niet.”

Grosjean keerde aan het begin van de week terug naar zijn huis in Zwitserland, waar hij de behandeling voor zijn gewonde handen zal voortzetten. Op Instagram toonde hij een foto van de speciale helm die hij dit weekend in Abu Dhabi zou hebben gedragen.