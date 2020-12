Mercedes bereid Grosjean afscheidstest in F1-bolide te geven

Grosjean staat tijdens de tweede Grand Prix op het Bahrain International Circuit langs de zijlijn na een angstaanjagende crash tijdens de GP van Bahrein. De Haas F1-coureur kon weliswaar op eigen kracht uitstappen, maar momenteel is hij nog altijd herstellende van de brandwonden en blauwe plekken die hij bij het ongeluk opliep. Tijdens de Sakhir GP wordt Grosjean vervangen door Pietro Fittipaldi en het is nog onzeker of hij tijdens de slotrace van 2020 in Abu Dhabi terug kan keren.

Abu Dhabi lijkt bovendien de laatste race van Grosjeans F1-carrière te worden, want zijn contract bij Haas loopt af en hij heeft nog geen contract getekend voor 2021. Mocht de Fransman niet kunnen racen op het Yas Marina Circuit, dan hoopt hij in de loop van volgend jaar een privétest af te kunnen werken zodat hij zijn carrière op een betere manier kan afsluiten dan met de enorme crash in Bahrein. “Ik ga het niet riskeren om de mobiliteit in mijn linker wijsvinger en linkerduim te verliezen, alleen omdat ik in Abu Dhabi wil rijden”, zei Grosjean. “Het verhaal zou perfect zijn als ik in Abu Dhabi kan rijden. Zo niet, dan bel ik ieder F1-team om te zien of iemand mij een privétest wil aanbieden in januari of zoiets, zodat ik tien tot vijftien ronden voor mezelf kan rijden.”

Het eerste team dat ingaat op de wens van Grosjean is kampioensformatie Mercedes. Toto Wolff gaf naar aanleiding van een vraag van Motorsport.com toe dat de renstal bereid is om een test op poten te zetten voor Grosjean als dat nodig blijkt. “Als we toestemming hebben om dit te doen en als niet een van de teams waarvoor hij heeft geracet hem zo’n kans wil geven, dan zouden wij het willen doen.”

Mocht het ervan komen, dan lijkt het vrijwel uitgesloten dat Grosjean in de huidige W11 van Mercedes kan stappen. Dergelijke privétests moeten afgewerkt worden met auto’s die minimaal twee jaar oud zijn. Als de test in het nieuwe jaar plaatsvindt, zou de Franse coureur wél in de W10 uit 2019 kunnen stappen. Haas, de huidige werkgever van Grosjean, moet nog bevestigen of het open staat voor het organiseren van zo’n test. Datzelfde geldt voor voormalige werkgever Renault, waarmee hij in 2009 in de F1 debuteerde en waarvoor hij tussen 2012 en 2015 weer reed, destijds onder de naam Lotus.

VIDEO: Hoe heeft Grosjean het ongeluk in Bahrein kunnen overleven?