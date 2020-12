Kan Verstappen afsluiten met winst? "Heb niet echt een back-up"

Verstappen leek het dit Formule 1-seizoen zonder pole-position te moeten doen, maar mag vanmiddag toch naar het eerste startvakje op de grid rijden. De Nederlander kwam op zaterdag verrassend sterk voor de dag, maar kan het karwei op zondag worden afgemaakt met winst? "Dat moeten we nog maar zien hè. We zullen bekijken wat we kunnen doen, maar volgens mij hebben niet heel veel mensen een lange run kunnen doen door die rode vlag."

Verstappen refereert daarmee aan een voorval in de tweede vrije training, waarbij de Ferrari-krachtbron achterin de Alfa Romeo C39 van Kimi Raikkonen de geest gaf. Een code rood volgde, uitgerekend op het moment dat de meeste coureurs bezig waren met hun lange runs. De race wordt daardoor meer dan voorheen in Abu Dhabi een sprong in het diepe. "Ik doe natuurlijk mijn best om de Mercedessen achter ons te houden. Onze topsnelheid lijkt best goed. Dat is mooi meegenomen, al zullen Valtteri en Lewis er wel een aardige strijd van maken", zegt hij in de persconferentie tegen onder meer Motorsport.com.

Die relatief hoge topsnelheid leidde er onder meer toe dat Verstappen tijdens de kwalificatie goed mee kon in de tweede sector met lange rechte stukken. "We reden met iets minder vleugel dan Mercedes, misschien dat we daardoor best oké waren in die middensector." Na die sector begint het technische gedeelte van het Yas Marina Circuit en is een foutje zo gemaakt. "Dit circuit heeft zo veel bochten waarin je snel een foutje kunt maken ja. Het is in dat opzicht een beetje te vergelijken met Singapore, waar de bochten elkaar ook snel opvolgen. Iets anders dan vorige week zeg maar", duidt hij nog even op het outer circuit in Bahrein.

Naast zijn eigen optreden weet Verstappen dat er zondagmiddag nog een andere factor van belang is: de tactiek. "Dat wij pole hebben gepakt, betekent niet dat we zomaar winnen", voegt Verstappen bij Ziggo Sport toe. "Ik heb natuurlijk twee Mercedes-auto’s achter mij, die allebei een andere strategie kunnen doen, ook omdat daarachter een McLaren staat. Ik heb niet echt een back-up", duidt Verstappen op het gebrek aan rugdekking van Alexander Albon. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dat als een troefkaart van zijn formatie. "Wij hebben twee auto's en Max is alleen. We hebben dus twee coureurs om mee te spelen. Dat geeft ons een strategisch voordeel, laten we kijken hoe we dat uit kunnen buiten." Verstappen probeert het echter zo simpel mogelijk te maken: "Ik moet zelf gewoon gas geven en dan zien we het wel."

VIDEO: De volledige startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi